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Полиция применила слезоточивый газ на манифестации в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации в Париже - РИА Новости, 31.07.2021
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации в Париже
На акции против санитарных пропусков в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ в ответ на провокации митингующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:00
2021-07-31T16:00
2021-07-31T16:54
распространение коронавируса
в мире
париж
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ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. На акции против санитарных пропусков в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ в ответ на провокации митингующих, передает корреспондент РИА Новости.В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. Одна из них стартовала у метро "Вилье" и движется по направлению к площади Бастилии.Участники скандируют "Свободу!", "Диктатора — в тюрьму!", "Макрон, нам не нужен твой пропуск!". Они освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.
https://ria.ru/20210725/makron-1742791201.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, париж, коронавирус covid-19
16:00 31.07.2021 (обновлено: 16:54 31.07.2021)
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже
ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова
. На акции против санитарных пропусков в центре Парижа
полиция применила слезоточивый газ в ответ на провокации митингующих, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. Одна из них стартовала у метро "Вилье" и движется по направлению к площади Бастилии.
Участники скандируют "Свободу!", "Диктатора — в тюрьму!", "Макрон, нам не нужен твой пропуск!". Они освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.
Новые ограничения во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон
12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.
В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.
Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.
На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.