Лучшие фото РИА Новости, июль 2021 года
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади.
Стыковочный отсек-модуль "Пирс" в открытом космосе.
Стыковочный отсек-модуль "Пирс" в открытом космосе.
Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии.
Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии.
Автомобиль с дынями в Зангиланском районе Азербайджана.
Автомобиль с дынями в Зангиланском районе Азербайджана.
Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Празднование дня Ивана Купалы в Башкортостане.
Афганские пастухи пасут овец рядом с авиабазой в Баграме.
Афганские пастухи пасут овец рядом с авиабазой в Баграме.
Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время матча по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII летних Олимпийских играх.
Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время матча по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII летних Олимпийских играх.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе.
Участницы 25-го юбилейного конкурса красоты "Мисс Москва 2021" в театре "Et Cetera".
Участницы 25-го юбилейного конкурса красоты "Мисс Москва 2021" в театре "Et Cetera".
Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Главный военно-морской парад в День ВМФ в Кронштадте.
Главный военно-морской парад в День ВМФ в Кронштадте.
Верующие во время крестного хода, посвященного памяти семьи Романовых, в Екатеринбурге.
Верующие во время крестного хода, посвященного памяти семьи Романовых, в Екатеринбурге.
Прихожанка прикладывается к мощам Александра Невского в витебском Свято-Успенском кафедральном соборе во время божественной литургии, посвященной празднованию 800-летия со дня рождения князя.
Прихожанка прикладывается к мощам Александра Невского в витебском Свято-Успенском кафедральном соборе во время божественной литургии, посвященной празднованию 800-летия со дня рождения князя.
Теннисистка Наоми Осака зажигает огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
Теннисистка Наоми Осака зажигает огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в Алтайском крае.
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в Алтайском крае.
Россиянка Кристина Середина в матче группового этапа соревнований по Регби-7 на Олимпийских играх в Токио между командой ОКР и сборной Великобритании.
Россиянка Кристина Середина в матче группового этапа соревнований по Регби-7 на Олимпийских играх в Токио между командой ОКР и сборной Великобритании.
Посетители и медики в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве.
Посетители и медики в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве.
Гости во дворе подтопленной гостинцы в Хостинском районе Сочи.
Гости во дворе подтопленной гостинцы в Хостинском районе Сочи.
Хорватский тхэквондист Тони Канает в поединке с россиянином Максимом Храмцовым на Олимпийских играх в Токио.
Хорватский тхэквондист Тони Канает в поединке с россиянином Максимом Храмцовым на Олимпийских играх в Токио.
Дети во временном лагере в Кабуле для пострадавших в результате боевых действий.
Дети во временном лагере в Кабуле для пострадавших в результате боевых действий.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на авиасалоне МАКС-2021.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на авиасалоне МАКС-2021.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова выполняет упражнение на бревне в командном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова выполняет упражнение на бревне в командном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.
Мусульмане ловят барана во время праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Крыму.
Мусульмане ловят барана во время праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Крыму.
Показ коллекций одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".
Показ коллекций одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".
Японская спортсменка Махина Маэда во время тренировки перед соревнованиями на Олимпийских играх в Токио.
Японская спортсменка Махина Маэда во время тренировки перед соревнованиями на Олимпийских играх в Токио.
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур.
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур.
Участницы 29-го чемпионата МЧС по пожарно-спасательному спорту в Екатеринбурге.
Участницы 29-го чемпионата МЧС по пожарно-спасательному спорту в Екатеринбурге.
Артистка на этническом празднике кряшенской культуры "Питрау" в Татарстане.
Артистка на этническом празднике кряшенской культуры "Питрау" в Татарстане.
Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму.
Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму.