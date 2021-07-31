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Лучшие фото РИА Новости, июль 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, июль 2021 года - РИА Новости, 31.07.2021
Лучшие фото РИА Новости, июль 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:00
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фото
олимпийские игры
мода
токио
азербайджан
мурманская область
алтайский край
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
токио
азербайджан
мурманская область
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фото, фото, олимпийские игры, мода, токио, азербайджан, мурманская область, алтайский край, анапа, республика татарстан (татарстан), республика крым, сочи, витебск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мисс москва, миг-29, гум, парк культуры имени горького, курбан-байрам, никола-ленивец, архстояние, стрижи (пилотажная группа), судак, республика башкортостан, праздник ивана купалы, кронштадт, протон-м, космос, ангелина мельникова, наводнение, кабул, камаз-мастер, наоми осака, светлана холомина, максим храмцов, республика саха (якутия), надежда макрогузова, вакцинация россиян от covid-19, макс-2021
08:00 31.07.2021 (обновлено: 08:12 31.07.2021)
 

Лучшие фото РИА Новости, июль 2021 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девушка у витрины ГУМа на Красной площади.

Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
1 из 35

Девушка у витрины ГУМа на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Пресс-служба Федерального космического агентства / Перейти в фотобанк

Стыковочный отсек-модуль "Пирс" в открытом космосе.

Стыковочный отсек-модуль Пирс в открытом космосе
2 из 35

Стыковочный отсек-модуль "Пирс" в открытом космосе.

© Пресс-служба Федерального космического агентства
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастница фестиваля "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
Участница фестиваля Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области
3 из 35
Участница фестиваля "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанк

Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии.

Сотрудник Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара в Якутии
4 из 35

Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии.

© Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Автомобиль с дынями в Зангиланском районе Азербайджана.

Мужчина у автомобиля с дынями в Зангиланском районе
5 из 35

Автомобиль с дынями в Зангиланском районе Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
6 из 35

Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанк

Празднование дня Ивана Купалы в Башкортостане.

Участница празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане
7 из 35

Празднование дня Ивана Купалы в Башкортостане.

© РИА Новости / Андрей Бок
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© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Афганские пастухи пасут овец рядом с авиабазой в Баграме.

Афганские пастухи пасут овец рядом с авиабазой в Баграме
8 из 35

Афганские пастухи пасут овец рядом с авиабазой в Баграме.

© РИА Новости / Саид Закерия
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время матча по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII летних Олимпийских играх.

Российские спортсменки, члены сборной России по пляжному волейболу Светлана Холомина и Надежда Макрогузова на XXXII Олимпийских играх в Токио
9 из 35

Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время матча по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII летних Олимпийских играх.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе.

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
10 из 35

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участницы 25-го юбилейного конкурса красоты "Мисс Москва 2021" в театре "Et Cetera".

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
11 из 35

Участницы 25-го юбилейного конкурса красоты "Мисс Москва 2021" в театре "Et Cetera".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
12 из 35

Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад в День ВМФ в Кронштадте.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте
13 из 35

Главный военно-морской парад в День ВМФ в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Верующие во время крестного хода, посвященного памяти семьи Романовых, в Екатеринбурге.

Верующие во время крестного хода в рамках фестиваля Царские дни, посвященного памяти семьи Романовых, в Екатеринбурге
14 из 35

Верующие во время крестного хода, посвященного памяти семьи Романовых, в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Прихожанка прикладывается к мощам Александра Невского в витебском Свято-Успенском кафедральном соборе во время божественной литургии, посвященной празднованию 800-летия со дня рождения князя.

Прихожанка прикладывается к мощам Александра Невского в Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске, во время божественной литургии в честь празднования 800-летия со дня рождения святого и благоверного князя
15 из 35

Прихожанка прикладывается к мощам Александра Невского в витебском Свято-Успенском кафедральном соборе во время божественной литургии, посвященной празднованию 800-летия со дня рождения князя.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Теннисистка Наоми Осака зажигает огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Теннисистка Наоми Осака зажигает олимпийский огонь на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
16 из 35

Теннисистка Наоми Осака зажигает огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в Алтайском крае.

Экипаж команды КАМАЗ-мастер в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Ивана Малькова (Россия) на трассе 2-го этапа ралли-рейда Шелковый путь в Алтайском крае
17 из 35

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в Алтайском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Россиянка Кристина Середина в матче группового этапа соревнований по Регби-7 на Олимпийских играх в Токио между командой ОКР и сборной Великобритании.

Российская спортсменка Кристина Середина в матче группового этапа соревнований по Регби-7 среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио между командой ОКР и сборной Великобритании
18 из 35

Россиянка Кристина Середина в матче группового этапа соревнований по Регби-7 на Олимпийских играх в Токио между командой ОКР и сборной Великобритании.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители и медики в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве.

Посетители и медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
19 из 35

Посетители и медики в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Гости во дворе подтопленной гостинцы в Хостинском районе Сочи.

Гости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
20 из 35

Гости во дворе подтопленной гостинцы в Хостинском районе Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Хорватский тхэквондист Тони Канает в поединке с россиянином Максимом Храмцовым на Олимпийских играх в Токио.

Тони Канает (Хорватия) в поединке против российского спортсмена, члена сборной России (команда ОКР) Максима Храмцова на XXXII летних Олимпийских играх
21 из 35

Хорватский тхэквондист Тони Канает в поединке с россиянином Максимом Храмцовым на Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Дети во временном лагере в Кабуле для пострадавших в результате боевых действий.

Дети на одной из улиц Кабула во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий
22 из 35

Дети во временном лагере в Кабуле для пострадавших в результате боевых действий.

© РИА Новости / Саид Закерия
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на авиасалоне МАКС-2021.

Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на выставке МАКС-2021
23 из 35

Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на авиасалоне МАКС-2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выполняет упражнение на бревне в командном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Ангелина Мельникова выполняет упражнения на бревне в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
24 из 35

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выполняет упражнение на бревне в командном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мусульмане ловят барана во время праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Крыму.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам ловят барана в Крыму
25 из 35

Мусульмане ловят барана во время праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Показ коллекций одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".

Показ коллекций одежды дизайнеров моды на Modest Fashion Day
26 из 35

Показ коллекций одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке Горького в Москве.
Отдыхающие в парке Горького в Москве
27 из 35
Отдыхающие в парке Горького в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Японская спортсменка Махина Маэда во время тренировки перед соревнованиями на Олимпийских играх в Токио.

Махина Маэда (Япония) во время тренировки перед соревнованиями на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
28 из 35

Японская спортсменка Махина Маэда во время тренировки перед соревнованиями на Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука с космодрома Байконур
29 из 35

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур.

© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Участницы 29-го чемпионата МЧС по пожарно-спасательному спорту в Екатеринбурге.

Участницы 29-го чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту в Екатеринбурге
30 из 35

Участницы 29-го чемпионата МЧС по пожарно-спасательному спорту в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Артистка на этническом празднике кряшенской культуры "Питрау" в Татарстане.

Артистка на этническом празднике Питрау в селе Зюри в Татарстане. Питрау - один из самых почитаемых праздников кряшен
31 из 35

Артистка на этническом празднике кряшенской культуры "Питрау" в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Орел" на рейде в Кронштадте в преддверии Дня ВМФ.
Подводная лодка Орел на рейде в Кронштадте в преддверии Дня ВМФ
32 из 35
Подводная лодка "Орел" на рейде в Кронштадте в преддверии Дня ВМФ.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлотва в реке Умба в Терском районе Мурманской области.
Плотва в реке Умба в Терском районе Мурманской области
33 из 35
Плотва в реке Умба в Терском районе Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка загорает на пляже в Судаке.
Девушка загорает на пляже в Судаке
34 из 35
Девушка загорает на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму.

Лавандовые поля в Крыму
35 из 35

Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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