https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html
В результате ДТП под Курском погиб человек
В результате ДТП под Курском погиб человек - РИА Новости, 31.07.2021
В результате ДТП под Курском погиб человек
Нетрезвый полицейский за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом в Курской области, пассажир мотоцикла погиб, а водитель РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:48
2021-07-31T15:48
2021-07-31T15:48
происшествия
курчатов
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Нетрезвый полицейский за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом в Курской области, пассажир мотоцикла погиб, а водитель госпитализирован, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в ночь на субботу в городе Курчатов."Водитель автомобиля Кia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу. За рулем автомобиля Кia находился сотрудник отделения МВД России по Поныровскому району в свободное от службы время. У него выявлено состояние опьянения", - говорится в сообщении.Полиция проводит проверку. "Кроме того, в УМВД России по Курской области по данному факту начато проведение служебной проверки. Сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение контроля за подчиненным сотрудником", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210729/avtomobil-1743399445.html
курчатов
курская область
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происшествия, курчатов, курская область
В результате ДТП под Курском погиб человек
Пьяный полицейский устроил ДТП под Курском, один человек погиб