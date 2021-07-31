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В результате ДТП под Курском погиб человек
В результате ДТП под Курском погиб человек - РИА Новости, 31.07.2021
В результате ДТП под Курском погиб человек
Нетрезвый полицейский за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом в Курской области, пассажир мотоцикла погиб, а водитель РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:48
2021-07-31T15:48
происшествия
курчатов
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Нетрезвый полицейский за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом в Курской области, пассажир мотоцикла погиб, а водитель госпитализирован, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в ночь на субботу в городе Курчатов."Водитель автомобиля Кia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу. За рулем автомобиля Кia находился сотрудник отделения МВД России по Поныровскому району в свободное от службы время. У него выявлено состояние опьянения", - говорится в сообщении.Полиция проводит проверку. "Кроме того, в УМВД России по Курской области по данному факту начато проведение служебной проверки. Сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение контроля за подчиненным сотрудником", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210729/avtomobil-1743399445.html
курчатов
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происшествия, курчатов, курская область
15:48 31.07.2021
 
В результате ДТП под Курском погиб человек

Пьяный полицейский устроил ДТП под Курском, один человек погиб

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Нетрезвый полицейский за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом в Курской области, пассажир мотоцикла погиб, а водитель госпитализирован, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в ночь на субботу в городе Курчатов.
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"Водитель автомобиля Кia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу. За рулем автомобиля Кia находился сотрудник отделения МВД России по Поныровскому району в свободное от службы время. У него выявлено состояние опьянения", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку. "Кроме того, в УМВД России по Курской области по данному факту начато проведение служебной проверки. Сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение контроля за подчиненным сотрудником", - сообщает ведомство.
 
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