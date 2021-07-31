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После драки в московском ТЦ завели уголовное дело
После драки в московском ТЦ завели уголовное дело - РИА Новости, 31.07.2021
После драки в московском ТЦ завели уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело после драки в ТЦ в центре Москвы, несколько человек задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:23
2021-07-31T14:46
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после драки в ТЦ в центре Москвы, несколько человек задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.По словам собеседника агентства, сообщение о конфликте между гражданами в одном из торговых центров на Верхней Красносельской улице поступило в пятницу вечером."Прибывшие сотрудники полиции пресекли противоправные действия, были задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", — сказал он.
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происшествия, москва, россия
10:23 31.07.2021 (обновлено: 14:46 31.07.2021)
 
После драки в московском ТЦ завели уголовное дело

После драки в московском ТЦ на Верхней Красносельской улице задержали несколько человек

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после драки в ТЦ в центре Москвы, несколько человек задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
По словам собеседника агентства, сообщение о конфликте между гражданами в одном из торговых центров на Верхней Красносельской улице поступило в пятницу вечером.
"Прибывшие сотрудники полиции пресекли противоправные действия, были задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", — сказал он.
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