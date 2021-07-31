https://ria.ru/20210731/draka-1743738925.html

После драки в московском ТЦ завели уголовное дело

После драки в московском ТЦ завели уголовное дело - РИА Новости, 31.07.2021

После драки в московском ТЦ завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело после драки в ТЦ в центре Москвы, несколько человек задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:23

2021-07-31T10:23

2021-07-31T14:46

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после драки в ТЦ в центре Москвы, несколько человек задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.По словам собеседника агентства, сообщение о конфликте между гражданами в одном из торговых центров на Верхней Красносельской улице поступило в пятницу вечером."Прибывшие сотрудники полиции пресекли противоправные действия, были задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", — сказал он.

https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html

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2021

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происшествия, москва, россия