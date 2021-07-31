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В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 31.07.2021
В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
Комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором условились на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, может способствовать... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:24
2021-07-31T14:24
в мире
сша
франция
джо байден
джордж буш (младший)
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором условились на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, может способствовать преодолению опасной тенденции к подрыву основ международной архитектуры контроля над вооружениями, заявили в МИД РФ в связи с 30-летием подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).Ровно 30 лет назад Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи президента СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве."Российская Федерация последовательно выступает за укрепление стратегической стабильности и международной безопасности политико-дипломатическими методами, включая заключение соответствующих договоров и соглашений. Это приобретает особую значимость в условиях, когда предпринимаются целенаправленные усилия по расшатыванию международной архитектуры контроля над вооружениями и подрыву её основ", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.Между РФ и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Как сообщал Рябков, Россия и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении. Что касается вероятности присоединения КНР к этим переговорам, замглавы МИД РФ сейчас оценил ее как минимальную. По его словам, китайская сторона считает, что РФ и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно.Рябков подчеркнул, что Россия с уважением относится к этой позиции КНР. Кроме того, он отметил и полную неготовность ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - подключаться к этим переговорам. Напротив, в последнее время были тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения, указал Рябков.
https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743734571.html
https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743324278.html
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в мире, сша, франция, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп, россия
14:24 31.07.2021
 
В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями

МИД: диалог России и США может помешать подрыву основ контроля над вооружениями

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором условились на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, может способствовать преодолению опасной тенденции к подрыву основ международной архитектуры контроля над вооружениями, заявили в МИД РФ в связи с 30-летием подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Ровно 30 лет назад Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи президента СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве.
Совместная пресс-конференция Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
09:33
Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев
"Российская Федерация последовательно выступает за укрепление стратегической стабильности и международной безопасности политико-дипломатическими методами, включая заключение соответствующих договоров и соглашений. Это приобретает особую значимость в условиях, когда предпринимаются целенаправленные усилия по расшатыванию международной архитектуры контроля над вооружениями и подрыву её основ", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.
"Полагаем, что преодолению этой крайне опасной тенденции может способствовать комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором президенты России и США условились на встрече 16 июня с.г., и первый раунд которого состоялся 28 июля с.г. в Женеве", - подчеркнули в министерстве.
Между РФ и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Как сообщал Рябков, Россия и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении. Что касается вероятности присоединения КНР к этим переговорам, замглавы МИД РФ сейчас оценил ее как минимальную. По его словам, китайская сторона считает, что РФ и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно.
Рябков подчеркнул, что Россия с уважением относится к этой позиции КНР. Кроме того, он отметил и полную неготовность ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - подключаться к этим переговорам. Напротив, в последнее время были тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения, указал Рябков.
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 17:57
Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением
 
В миреСШАФранцияДжо БайденДжордж Буш (младший)Дональд ТрампРоссия
 
 
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