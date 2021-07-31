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В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями

В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 31.07.2021

В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями

Комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором условились на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, может способствовать... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:24

2021-07-31T14:24

2021-07-31T14:24

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором условились на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, может способствовать преодолению опасной тенденции к подрыву основ международной архитектуры контроля над вооружениями, заявили в МИД РФ в связи с 30-летием подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).Ровно 30 лет назад Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи президента СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве."Российская Федерация последовательно выступает за укрепление стратегической стабильности и международной безопасности политико-дипломатическими методами, включая заключение соответствующих договоров и соглашений. Это приобретает особую значимость в условиях, когда предпринимаются целенаправленные усилия по расшатыванию международной архитектуры контроля над вооружениями и подрыву её основ", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.Между РФ и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Как сообщал Рябков, Россия и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении. Что касается вероятности присоединения КНР к этим переговорам, замглавы МИД РФ сейчас оценил ее как минимальную. По его словам, китайская сторона считает, что РФ и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно.Рябков подчеркнул, что Россия с уважением относится к этой позиции КНР. Кроме того, он отметил и полную неготовность ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - подключаться к этим переговорам. Напротив, в последнее время были тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения, указал Рябков.

https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743734571.html

https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743324278.html

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в мире, сша, франция, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп, россия