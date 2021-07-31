https://ria.ru/20210731/chukotka-1743735179.html

Приезжающих на Чукотку обязали сдавать ПЦР-тесты перед выходом на работу

Приезжающих на Чукотку обязали сдавать ПЦР-тесты перед выходом на работу - РИА Новости, 31.07.2021

Приезжающих на Чукотку обязали сдавать ПЦР-тесты перед выходом на работу

Власти Чукотки до 31 августа продлили ограничения по коронавирусу и ввели обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих в округ, приступить к работе в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:38

2021-07-31T09:38

2021-07-31T09:38

общество

анадырский район

здоровье - общество

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Власти Чукотки до 31 августа продлили ограничения по коронавирусу и ввели обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих в округ, приступить к работе в Анадыре, Певеке, Билибино и посёлке Угольные Копи смогут только имеющие отрицательный тест, за исключением тех, кто выйдет на работу не ранее 14 дней после возвращения, сообщает правительство региона."До 31 августа включительно ... работодатели в городах Анадырь, Певек, Билибино и посёлке Угольные Копи Анадырского района могут допускать сотрудников на рабочие места только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Исключение составят жители, которые выходят на работу не ранее, чем через 14 дней после прибытия в округ", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера касается прибывающих в Чукотский автономный округ из других регионов РФ после 31 июля. Власти уточняют, что ПЦР-тест должен быть выдан не ранее, чем за три дня до выхода на работу, тестирование в учреждениях здравоохранения региона будет бесплатным.В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях.По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 1166 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 933 человека, 9 умерли.Ранее власти ввели в регионе единовременную выплату в 2 тысячи рублей местным жителям старше 50 лет, которые привились. Первым компонентом вакцины от коронавируса на Чукотке привиты свыше 19,5 тысячи человек, из них более 16,5 тысячи жителей завершили вакцинацию – это один из самых высоких показателей в стране по охвату населения.

https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743673282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html

анадырский район

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общество, анадырский район, здоровье - общество, чукотка, россия