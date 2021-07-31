https://ria.ru/20210731/buksir-1743801309.html

Буксирное судно загорелось недалеко от порта в Южной Корее

Буксирное судно загорелось недалеко от порта в Южной Корее - РИА Новости, 31.07.2021

Буксирное судно загорелось недалеко от порта в Южной Корее

Пожар произошел на буксирном судне недалеко от порта Пиын на западном побережье Южной Кореи, сообщает газета "Тона Ильбо" со ссылкой на местную береговую... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T20:14

2021-07-31T20:14

2021-07-31T20:14

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел на буксирном судне недалеко от порта Пиын на западном побережье Южной Кореи, сообщает газета "Тона Ильбо" со ссылкой на местную береговую охрану.По данным издания, возгорание возникло в 11.05 (05.05 мск) в субботу в машинном отделении на буксирном судне водоизмещением 94 тонны. Буксир находился в 6,5 километра от порта Пиын.Спасательные службы направили на место инцидента восемь своих судов, а также запросили помощь местных рыбацких лодок. Возгорание было потушено, четыре члена экипажа загоревшегося буксира успешно спасены.

https://ria.ru/20210707/kanal-1740280423.html

южная корея

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в мире, южная корея