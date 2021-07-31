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Генконсульство назвало число российских туристов, эвакуированных из Бодрума

Генконсульство назвало число российских туристов, эвакуированных из Бодрума - РИА Новости, 31.07.2021

Генконсульство назвало число российских туристов, эвакуированных из Бодрума

Около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T19:27

2021-07-31T19:27

2021-07-31T19:31

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу.Ранее в субботу мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил РИА Новости об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности"Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - сказал собеседник агентства.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

турция

бодрум

россия

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в мире, турция, новости - туризм, бодрум, россия, анталья (провинция), лесные пожары в турции