https://ria.ru/20210731/biznes-1743744686.html

Минэкономразвития готово поддержать бизнес, решивший выйти из тени

Минэкономразвития готово поддержать бизнес, решивший выйти из тени - РИА Новости, 31.07.2021

Минэкономразвития готово поддержать бизнес, решивший выйти из тени

Минэкономразвития России готово поддержать бизнесменов, решивших выйти из тени, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Максим Решетников. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:12

2021-07-31T11:12

2021-07-31T11:12

экономика

максим решетников

скфо

россия

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МАХАЧКАЛА, 31 июл – РИА Новости. Минэкономразвития России готово поддержать бизнесменов, решивших выйти из тени, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Максим Решетников.В пятницу Решетников посетил Дагестан, он провёл совещания с руководством региона и обсудил развитие позитивного тренда легализации бизнеса в регионе, увеличение налогооблагаемой базы за счет вывода субъектов предпринимательства из неформального сектора экономики.По информации ведомства, на территории Дагестана порядка 50% экономики – неформальный сектор. Это легкая промышленность, производство мебели, стройматериалов.Решетников предложил создавать промышленные площадки единым институтом развития СКФО – Кавказ.РФ. "Максимально концентрировать на их территории меры господдержки для резидентов – займы на специальных условиях", – сказал министр.По его словам, чтобы не допустить резкий рост налоговой нагрузки на предприятия, которые решили выйти из тени, необходимо распространять на территории этих площадок льготный налоговый период. "Это поможет предприятиям постепенно "перестроить" финансовые модели. В этой связи прорабатываем возможность распространения на территории площадок преференциального режима", – пояснил собеседник.Он добавил, что "ставка на усиление контрольно-надзорных мероприятий – не панацея". "Мы доверяем бизнесу. Важно найти баланс – между стимулирующими мерами и контролем", – заключил министр.

https://ria.ru/20200707/1574019264.html

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скфо

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экономика, максим решетников, скфо, россия