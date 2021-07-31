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Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 31.07.2021
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина
Министерство энергетики предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T02:28
2021-07-31T02:28
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
николай шульгинов
алексей сазанов
цены на нефть
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство энергетики предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен. Позднее он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже 30 июля, при этом запрет может продлиться минимум три месяца.Правительство с весны обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива. Как сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина, так как они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны.Внеплановые проверки ФАСФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ранее ведомство.Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.Ведомство 23 июля сообщало, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.Цены на бензинПо данным Росстата, в июне средние цены на бензин у производителей выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента.С 2019 года в России действует демпферный механизм для нефтяной отрасли, он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.В мае этого года была произведена коррекция параметров механизма. Так, индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года, в следующем году ее уменьшат еще на 2,7 тысячи. С 2023-го ее будут индексировать на три процента, при этом ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022 года составит не пять, а три процента.
https://ria.ru/20210730/eksport-1743694898.html
https://ria.ru/20210727/benzin-1743134593.html
https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), николай шульгинов, алексей сазанов, цены на нефть, россия
02:28 31.07.2021
 
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина

Минэнерго запросило запуск процедуры запрета на экспорт бензина в ускоренном порядке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство энергетики предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен. Позднее он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже 30 июля, при этом запрет может продлиться минимум три месяца.
Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 19:34
В правительстве заявили, что не отказываются от запрета на экспорт бензина
Правительство с весны обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива. Как сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина, так как они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны.

Внеплановые проверки ФАС

ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ранее ведомство.
Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.
Ведомство 23 июля сообщало, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:53
В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина

Цены на бензин

По данным Росстата, в июне средние цены на бензин у производителей выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента.
С 2019 года в России действует демпферный механизм для нефтяной отрасли, он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
В мае этого года была произведена коррекция параметров механизма. Так, индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года, в следующем году ее уменьшат еще на 2,7 тысячи. С 2023-го ее будут индексировать на три процента, при этом ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022 года составит не пять, а три процента.
Сотрудник на автозаправочной станции АЗС - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Николай ШульгиновАлексей СазановЦены на нефтьРоссия
 
 
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