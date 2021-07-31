https://ria.ru/20210731/benzin-1743718686.html

Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина

Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 31.07.2021

Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета на экспорт бензина

Министерство энергетики предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T02:28

2021-07-31T02:28

2021-07-31T02:28

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

николай шульгинов

алексей сазанов

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство энергетики предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен. Позднее он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже 30 июля, при этом запрет может продлиться минимум три месяца.Правительство с весны обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива. Как сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина, так как они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны.Внеплановые проверки ФАСФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ранее ведомство.Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.Ведомство 23 июля сообщало, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.Цены на бензинПо данным Росстата, в июне средние цены на бензин у производителей выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента.С 2019 года в России действует демпферный механизм для нефтяной отрасли, он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.В мае этого года была произведена коррекция параметров механизма. Так, индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года, в следующем году ее уменьшат еще на 2,7 тысячи. С 2023-го ее будут индексировать на три процента, при этом ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022 года составит не пять, а три процента.

https://ria.ru/20210730/eksport-1743694898.html

https://ria.ru/20210727/benzin-1743134593.html

https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), николай шульгинов, алексей сазанов, цены на нефть, россия