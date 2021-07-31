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"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден оконфузился во время совещания
"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден оконфузился во время совещания - РИА Новости, 31.07.2021
"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден оконфузился во время совещания
Президент США Джо Байден оконфузился после того, как один из его помощников указал ему на "остаток завтрака" на подбородке. Об этом пишет The New York Post. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T19:46
2021-07-31T19:46
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился после того, как один из его помощников указал ему на "остаток завтрака" на подбородке. Об этом пишет The New York Post.Глава государства обсуждал по видеосвязи с группой губернаторов ситуацию с лесными пожарами.В какой-то момент один из помощников передал президенту записку, чтобы привлечь внимание к маленькому пятну на его подбородке. Байден прочитал послание, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на пальцы.Затем произошло нечто более "конфузное", отметил автор публикации. Изучив, вероятно, остаток завтрака, Байден поднес пальцы ко рту, после чего прижал тыльную сторону ладони к губам, еще раз вытерев их.После этого президент "окончательно подорвал собственную попытку выкрутиться из положения", взяв карточку с наспех написанной фразой и воспользовавшись ее оборотной стороной, чтобы делать заметки.В результате глава государства нечаянно продемонстрировал содержание записки."Сэр, у вас что-то на подбородке", — было написано черным маркером на бумажке.Все это произошло во время прямой трансляции из Белого дома в присутствии журналистов и телекамер.Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он спотыкался при посадке на президентский борт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bayden-1736505864.html
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в мире, сша, джо байден
19:46 31.07.2021
 
"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден оконфузился во время совещания

Президент США Джо Байден оконфузился на встрече с губернаторами

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился после того, как один из его помощников указал ему на "остаток завтрака" на подбородке. Об этом пишет The New York Post.
Глава государства обсуждал по видеосвязи с группой губернаторов ситуацию с лесными пожарами.
В какой-то момент один из помощников передал президенту записку, чтобы привлечь внимание к маленькому пятну на его подбородке. Байден прочитал послание, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на пальцы.
Затем произошло нечто более "конфузное", отметил автор публикации. Изучив, вероятно, остаток завтрака, Байден поднес пальцы ко рту, после чего прижал тыльную сторону ладони к губам, еще раз вытерев их.
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После этого президент "окончательно подорвал собственную попытку выкрутиться из положения", взяв карточку с наспех написанной фразой и воспользовавшись ее оборотной стороной, чтобы делать заметки.
В результате глава государства нечаянно продемонстрировал содержание записки.
"Сэр, у вас что-то на подбородке", — было написано черным маркером на бумажке.
Все это произошло во время прямой трансляции из Белого дома в присутствии журналистов и телекамер.
Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он спотыкался при посадке на президентский борт.
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