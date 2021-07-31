Парламент Азербайджана запланировал внеочередную сессию
Парламент Азербайджана запланировал внеочередную сессию после избиения полицейского депутатом
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
БАКУ, 31 июл – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует проведение внеочередной сессии в связи с избиением депутатом Эльданизом Салимовым полицейского, парламентарии собрали необходимое число подписей, сообщил источник РИА Новости.
Ранее МВД Азербайджана сообщило о расследовании по факту избиения депутатом Салимовым сотрудника полиции. Сообщается, что инцидент произошел 29 июля на территории поселка Набран Хачмазского района в объекте общественного питания. По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.
"Завершился процесс сбора подписей для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса. Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, председатель парламента созывает внеочередную сессию Милли Меджлиса по требованию 42 депутатов. Таким образом, по мере сбора соответствующего количества подписей будет созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса по делу депутата Эльданиза Салимова", - сообщил собеседник агентства.
Согласно части II статьи 90 Конституции Азербайджана, неприкосновенность депутата Милли Меджлиса может быть прекращена исключительно решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на основании представления генпрокурора. Милли Меджлис рассматривает представление в течение 7 дней со дня его внесения. Решение Милли Меджлиса о прекращении депутатской неприкосновенности принимается большинством в 63 голоса.
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