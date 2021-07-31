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Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям
Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям - РИА Новости, 31.07.2021
Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:40
2021-07-31T13:40
2021-07-31T15:05
общество
авто
владимир сажин
транспорт
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.По мнению специалиста, факт прохождения медкомиссии зачастую носит формальный характер и не свидетельствует о реальном состоянии здоровья водителя. "За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошел медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — объяснил Сажин.По мнению эксперта, нововведение будет работать только тогда, когда водитель проходит профосмотр ежегодно — например, на предприятиях транспорта.Ранее "Коммерсант" сообщил, что МВД совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передавать в ГИБДД. Инициатива подразумевает создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения прав.За время срока действия прав у водителей могут диагностировать заболевание, которое станет противопоказанием для управления транспортными средствами, поскольку создает угрозу безопасности движения. В таких случаях человек утратит право управлять автомобилем. Если же болезнь не подтвердится, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстановит действие водительского удостоверения.
https://ria.ru/20210731/prava-1743727180.html
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общество, авто, владимир сажин, транспорт
13:40 31.07.2021 (обновлено: 15:05 31.07.2021)
Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям
Автоэксперт Сажин: у идеи отправлять из Минздрава в МВД справки о здоровье водителей есть недостатки
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости
. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой"
прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.
По мнению специалиста, факт прохождения медкомиссии зачастую носит формальный характер и не свидетельствует о реальном состоянии здоровья водителя.
"За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошел медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — объяснил Сажин.
По мнению эксперта, нововведение будет работать только тогда, когда водитель проходит профосмотр ежегодно — например, на предприятиях транспорта.
Ранее "Коммерсант"
сообщил, что МВД совместно с Минздравом
разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передавать в ГИБДД. Инициатива подразумевает создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения прав.
За время срока действия прав у водителей могут диагностировать заболевание, которое станет противопоказанием для управления транспортными средствами, поскольку создает угрозу безопасности движения. В таких случаях человек утратит право управлять автомобилем. Если же болезнь не подтвердится, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстановит действие водительского удостоверения.