https://ria.ru/20210731/avto-1743762155.html

Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям

Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям - РИА Новости, 31.07.2021

Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:40

2021-07-31T13:40

2021-07-31T15:05

общество

авто

владимир сажин

транспорт

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.По мнению специалиста, факт прохождения медкомиссии зачастую носит формальный характер и не свидетельствует о реальном состоянии здоровья водителя. "За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошел медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — объяснил Сажин.По мнению эксперта, нововведение будет работать только тогда, когда водитель проходит профосмотр ежегодно — например, на предприятиях транспорта.Ранее "Коммерсант" сообщил, что МВД совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передавать в ГИБДД. Инициатива подразумевает создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения прав.За время срока действия прав у водителей могут диагностировать заболевание, которое станет противопоказанием для управления транспортными средствами, поскольку создает угрозу безопасности движения. В таких случаях человек утратит право управлять автомобилем. Если же болезнь не подтвердится, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстановит действие водительского удостоверения.

https://ria.ru/20210731/prava-1743727180.html

https://ria.ru/20210731/voditeli-1743760440.html

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общество, авто, владимир сажин, транспорт