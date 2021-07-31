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Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям
Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям - РИА Новости, 31.07.2021
Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:40
2021-07-31T15:05
общество
авто
владимир сажин
транспорт
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.По мнению специалиста, факт прохождения медкомиссии зачастую носит формальный характер и не свидетельствует о реальном состоянии здоровья водителя. "За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошел медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — объяснил Сажин.По мнению эксперта, нововведение будет работать только тогда, когда водитель проходит профосмотр ежегодно — например, на предприятиях транспорта.Ранее "Коммерсант" сообщил, что МВД совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передавать в ГИБДД. Инициатива подразумевает создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения прав.За время срока действия прав у водителей могут диагностировать заболевание, которое станет противопоказанием для управления транспортными средствами, поскольку создает угрозу безопасности движения. В таких случаях человек утратит право управлять автомобилем. Если же болезнь не подтвердится, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстановит действие водительского удостоверения.
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общество, авто, владимир сажин, транспорт
13:40 31.07.2021 (обновлено: 15:05 31.07.2021)
 
Эксперт назвал недостатки автоматического лишения прав по медпоказаниям

Автоэксперт Сажин: у идеи отправлять из Минздрава в МВД справки о здоровье водителей есть недостатки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со "Звездой" прокомментировал проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.
По мнению специалиста, факт прохождения медкомиссии зачастую носит формальный характер и не свидетельствует о реальном состоянии здоровья водителя.
Водитель проходит медицинскую проверку - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
07:36
СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
"За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошел медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — объяснил Сажин.
По мнению эксперта, нововведение будет работать только тогда, когда водитель проходит профосмотр ежегодно — например, на предприятиях транспорта.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что МВД совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передавать в ГИБДД. Инициатива подразумевает создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения прав.
За время срока действия прав у водителей могут диагностировать заболевание, которое станет противопоказанием для управления транспортными средствами, поскольку создает угрозу безопасности движения. В таких случаях человек утратит право управлять автомобилем. Если же болезнь не подтвердится, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстановит действие водительского удостоверения.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
13:14
Депутат оценил идею новой системы информирования о заболеваниях водителей
 
ОбществоАвтоВладимир СажинТранспорт
 
 
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