https://ria.ru/20210731/asean-1743809458.html

Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН

Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН - РИА Новости, 31.07.2021

Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 6 августа примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T22:33

2021-07-31T22:33

2021-07-31T22:39

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вашингтон (город)

энтони блинкен

юго-восточная азия

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 6 августа примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила в субботу пресс-служба госдепартамента.Согласно этим данным, речь идет о встрече США и АСЕАН, встрече министров иностранных дел Восточноазиатского саммита, Региональном форуме АСЕАН, а также о двух встречах США с участием представителей государств, расположенных в бассейне реки Меконг."В ходе этих встреч госсекретарь будет взаимодействовать с лидерами со всего Индо-Тихоокеанского региона по актуальным региональным и международным вопросам", - указали в госдепе.Отмечается, что в рамках этих мероприятий Блинкен намерен подтвердить приверженность США центральной роли АСЕАН, а также работе с этим объединением и другими международными партнерами в совместной борьбе с пандемией и поддержке восстановления мировой экономики.Также, как уточнили в американском дипведомстве, Блинкен затронет тему изменений климата и выразит от лица Вашингтона обеспокоенность ситуацией в Мьянме.

https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740032906.html

сша

вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), энтони блинкен, юго-восточная азия