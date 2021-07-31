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Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН
Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН - РИА Новости, 31.07.2021
Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН
Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 6 августа примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T22:33
2021-07-31T22:39
в мире
сша
вашингтон (город)
энтони блинкен
юго-восточная азия
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 6 августа примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила в субботу пресс-служба госдепартамента.Согласно этим данным, речь идет о встрече США и АСЕАН, встрече министров иностранных дел Восточноазиатского саммита, Региональном форуме АСЕАН, а также о двух встречах США с участием представителей государств, расположенных в бассейне реки Меконг."В ходе этих встреч госсекретарь будет взаимодействовать с лидерами со всего Индо-Тихоокеанского региона по актуальным региональным и международным вопросам", - указали в госдепе.Отмечается, что в рамках этих мероприятий Блинкен намерен подтвердить приверженность США центральной роли АСЕАН, а также работе с этим объединением и другими международными партнерами в совместной борьбе с пандемией и поддержке восстановления мировой экономики.Также, как уточнили в американском дипведомстве, Блинкен затронет тему изменений климата и выразит от лица Вашингтона обеспокоенность ситуацией в Мьянме.
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сша
вашингтон (город)
юго-восточная азия
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в мире, сша, вашингтон (город), энтони блинкен, юго-восточная азия
22:33 31.07.2021 (обновлено: 22:39 31.07.2021)
 
Блинкен примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН

Блинкен 2-6 августа примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 6 августа примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила в субботу пресс-служба госдепартамента.
Согласно этим данным, речь идет о встрече США и АСЕАН, встрече министров иностранных дел Восточноазиатского саммита, Региональном форуме АСЕАН, а также о двух встречах США с участием представителей государств, расположенных в бассейне реки Меконг.
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"В ходе этих встреч госсекретарь будет взаимодействовать с лидерами со всего Индо-Тихоокеанского региона по актуальным региональным и международным вопросам", - указали в госдепе.
Отмечается, что в рамках этих мероприятий Блинкен намерен подтвердить приверженность США центральной роли АСЕАН, а также работе с этим объединением и другими международными партнерами в совместной борьбе с пандемией и поддержке восстановления мировой экономики.
Также, как уточнили в американском дипведомстве, Блинкен затронет тему изменений климата и выразит от лица Вашингтона обеспокоенность ситуацией в Мьянме.
 
В миреСШАВашингтон (город)Энтони БлинкенЮго-Восточная Азия
 
 
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