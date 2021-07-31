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В Мордовии арестовали двух человек по делу об отравлении метиловым спиртом
В Мордовии арестовали двух человек по делу об отравлении метиловым спиртом - РИА Новости, 31.07.2021
В Мордовии арестовали двух человек по делу об отравлении метиловым спиртом
Двое мужчин, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заключены под стражу после гибели трех жителей Мордовии от отравления... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T22:23
2021-07-31T22:23
2021-07-31T22:23
происшествия
азербайджан
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заключены под стражу после гибели трех жителей Мордовии от отравления метиловым спиртом, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По версии следствия, обвиняемые на автодороге "М-5 Урал" занимались реализацией спиртосодержащей жидкости. В июле приобретённый у них водителем алкоголь был доставлен в Чамзинский район Мордовии. В результате после его употребления трое мужчин скончались от отравления метиловым спиртом."По ходатайству следователя заключены под стражу двое мужчин в возрасте 36 и 37 лет, один из которых является жителем Рязани, второй - гражданином Республики Азербайджан. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц)", - говорится в сообщении регионального СУСК.В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятой в торговой точке спиртосодержащей жидкости, допрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.
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происшествия, азербайджан, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Мордовии арестовали двух человек по делу об отравлении метиловым спиртом
В Мордовии арестовали двух человек по делу о смертельном отравлении метиловым спиртом