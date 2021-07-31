https://ria.ru/20210731/arest-1743749067.html

Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой

Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой - РИА Новости, 31.07.2021

Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой

Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:42

2021-07-31T11:42

2021-07-31T14:59

происшествия

самарская область

самара

волжский район

убийство школьницы под самарой

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САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщило региональное управление СК.Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743671024.html

самарская область

самара

волжский район

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Кадры с места убийства самарской школьницы Корреспондент РИА Новости побывала на месте убийства самарской школьницы и пообщалась с ее соседями. Они рассказали, что девушка была скромной и воспитывалась в благополучной семье. На место убийства уже несут цветы. 2021-07-31T11:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, самара, волжский район, убийство школьницы под самарой