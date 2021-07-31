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Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой
Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой - РИА Новости, 31.07.2021
Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой
Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:42
2021-07-31T11:42
2021-07-31T14:59
происшествия
самарская область
самара
волжский район
убийство школьницы под самарой
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САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщило региональное управление СК.Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743671024.html
самарская область
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Кадры с места убийства самарской школьницы
Корреспондент РИА Новости побывала на месте убийства самарской школьницы и пообщалась с ее соседями. Они рассказали, что девушка была скромной и воспитывалась в благополучной семье. На место убийства уже несут цветы.
2021-07-31T11:42
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происшествия, самарская область, самара, волжский район, убийство школьницы под самарой
11:42 31.07.2021 (обновлено: 14:59 31.07.2021)
Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки под Самарой
Суд арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве школьницы под Самарой