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Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2021
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ
Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:33
2021-07-31T17:50
в мире
сша
талибан
афганистан
герат (провинция)
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службе безопасности.Как отмечается в сообщении, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара.После двухдневных боев талибы захватили мост Малан в южной части Герата, сообщают источники. В результате продвижения боевиков сотни жителей Герата покинули свои дома. Между тем представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил в Twitter о нормализации ситуации с безопасностью на окраинах Герата. По его словам, на зачищенных территориях наблюдается "активное присутствие" военных и бойцов проправительственного ополчения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210731/afganistan-1743785148.html
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сша
афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, герат (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
17:33 31.07.2021 (обновлено: 17:50 31.07.2021)
 
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ

TOLO News: под контролем правительственных сил находится только один уезд провинции Герат

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещены в РФ) в Герате
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещены в РФ) в Герате
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службе безопасности.
Как отмечается в сообщении, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара.
Афганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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Талибы напали на офис ООН в афганском Герате
После двухдневных боев талибы захватили мост Малан в южной части Герата, сообщают источники. В результате продвижения боевиков сотни жителей Герата покинули свои дома. Между тем представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил в Twitter о нормализации ситуации с безопасностью на окраинах Герата. По его словам, на зачищенных территориях наблюдается "активное присутствие" военных и бойцов проправительственного ополчения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Афганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 08:31
Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат
 
В миреСШАТалибанАфганистанГерат (провинция)РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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