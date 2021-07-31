https://ria.ru/20210731/afganistan-1743787907.html
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2021
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ
Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:33
2021-07-31T17:33
2021-07-31T17:50
в мире
сша
талибан
афганистан
герат (провинция)
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743737309_0:0:875:493_1920x0_80_0_0_24b0cb259126373d52ee7ac0b4a425b0.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службе безопасности.Как отмечается в сообщении, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара.После двухдневных боев талибы захватили мост Малан в южной части Герата, сообщают источники. В результате продвижения боевиков сотни жителей Герата покинули свои дома. Между тем представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил в Twitter о нормализации ситуации с безопасностью на окраинах Герата. По его словам, на зачищенных территориях наблюдается "активное присутствие" военных и бойцов проправительственного ополчения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210731/afganistan-1743785148.html
https://ria.ru/20210731/afganistan-1743729989.html
сша
афганистан
герат (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743737309_0:0:875:657_1920x0_80_0_0_292e3e1b0c3106445f40e520d45abd4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, герат (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
17:33 31.07.2021 (обновлено: 17:50 31.07.2021)
Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ
TOLO News: под контролем правительственных сил находится только один уезд провинции Герат