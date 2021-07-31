https://ria.ru/20210731/afganistan-1743787907.html

Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ

Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2021

Талибы продвинулись к центру афганского города Герат, сообщили СМИ

Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:33

2021-07-31T17:33

2021-07-31T17:50

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герат (провинция)

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам афганского города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службе безопасности.Как отмечается в сообщении, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара.После двухдневных боев талибы захватили мост Малан в южной части Герата, сообщают источники. В результате продвижения боевиков сотни жителей Герата покинули свои дома. Между тем представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил в Twitter о нормализации ситуации с безопасностью на окраинах Герата. По его словам, на зачищенных территориях наблюдается "активное присутствие" военных и бойцов проправительственного ополчения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210731/afganistan-1743785148.html

https://ria.ru/20210731/afganistan-1743729989.html

сша

афганистан

герат (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, герат (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане