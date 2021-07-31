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Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат
Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат - РИА Новости, 31.07.2021
Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат
Войска афганского правительства отбили у радикального движения "Талибан"* район Гузара в провинции Герат. Об этом сообщило министерство обороны республики. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:31
2021-07-31T10:59
в мире
сша
талибан
герат (провинция)
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Войска афганского правительства отбили у радикального движения "Талибан"* район Гузара в провинции Герат. Об этом сообщило министерство обороны республики."Более ста боевиков-талибов убиты или ранены", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.Отмечается, что силовики изъяли большое количество оружия и боеприпасов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210727/afganistan-1743079490.html
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в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия
08:31 31.07.2021 (обновлено: 10:59 31.07.2021)
 
Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат

Афганские военные отбили у талибов район Гузара в провинции Герат, убили и ранили свыше 100 боевиков

© AFP 2021 / Hoshang HashimiАфганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат
Афганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Войска афганского правительства отбили у радикального движения "Талибан"* район Гузара в провинции Герат. Об этом сообщило министерство обороны республики.
"Более ста боевиков-талибов убиты или ранены", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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В миреСШАТалибанГерат (провинция)Россия
 
 
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