https://ria.ru/20210731/afganistan-1743729989.html

Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат

Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат - РИА Новости, 31.07.2021

Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат

Войска афганского правительства отбили у радикального движения "Талибан"* район Гузара в провинции Герат. Об этом сообщило министерство обороны республики. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:31

2021-07-31T08:31

2021-07-31T10:59

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Войска афганского правительства отбили у радикального движения "Талибан"* район Гузара в провинции Герат. Об этом сообщило министерство обороны республики."Более ста боевиков-талибов убиты или ранены", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.Отмечается, что силовики изъяли большое количество оружия и боеприпасов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210727/afganistan-1743079490.html

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в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия