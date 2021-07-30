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В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах - РИА Новости, 30.07.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T04:24
2021-07-30T04:24
2021-07-30T04:24
дальний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
южно-сахалинск
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что в Южно-Сахалинске температуры выше 30 градусов бывают крайне редко, потому что город расположен у моря."Обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются. А тут четвертый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье", - добавил ученый.
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дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, южно-сахалинск, общество
В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал сильную жару в Приморье и на Сахалине