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В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах - РИА Новости, 30.07.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T04:24
2021-07-30T04:24
дальний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
южно-сахалинск
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что в Южно-Сахалинске температуры выше 30 градусов бывают крайне редко, потому что город расположен у моря."Обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются. А тут четвертый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье", - добавил ученый.
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дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, южно-сахалинск, общество
04:24 30.07.2021
 
В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал сильную жару в Приморье и на Сахалине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Дальнем Востоке жара, которая бьет рекорды. Очень жарко в Приморье, на Сахалине, на юге Хабаровского края… Воздушные массы, которые перемещаются с юго-востока (со стороны Японии – ред.), они обеспечивают такую жаркую погоду на юго-востоке нашей страны. В Южно-Сахалинске, в Приморском крае рекорды бьются почти ежедневно… До конца этой недели будет такая погода и в начале следующей недели тоже", - сказал специалист.
Вильфанд отметил, что в Южно-Сахалинске температуры выше 30 градусов бывают крайне редко, потому что город расположен у моря.
"Обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются. А тут четвертый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье", - добавил ученый.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
04:11
Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
 
Дальний ВостокРоман ВильфандГидрометцентрЮжно-СахалинскОбщество
 
 
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