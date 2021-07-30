https://ria.ru/20210730/zhara-1743537698.html

В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах

В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах - РИА Новости, 30.07.2021

В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах

Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T04:24

2021-07-30T04:24

2021-07-30T04:24

дальний восток

роман вильфанд

гидрометцентр

южно-сахалинск

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необычная для городов Приморья и Сахалина жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что в Южно-Сахалинске температуры выше 30 градусов бывают крайне редко, потому что город расположен у моря."Обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются. А тут четвертый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье", - добавил ученый.

https://ria.ru/20210730/zhara-1743537078.html

дальний восток

южно-сахалинск

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2021

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дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, южно-сахалинск, общество