КПРФ подала жалобу в Верховный суд из-за снятия Грудинина с выборов

2021-07-30T16:58

2021-07-30T16:58

2021-07-30T17:54

https://cdn22.img.ria.ru/images/156035/37/1560353750_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_b8f55a7ac0795e01cf1e208a11b72ce6.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. КПРФ подала жалобу в Верховный суд в связи с исключением директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, сообщает в пятницу сайт компартии.В обращении коммунистов, опубликованном на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии названо "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД."Прошу признать пункт 1 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.07.2021 №30/258-8 об исключении из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва кандидата Грудинина Павла Николаевича, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" (№3, общефедеральная часть) незаконным и отменить, принять меры к восстановлению нарушенных прав", - говорится в жалобе, подписанной председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала."Грудининым представлены в Центральную избирательную комиссию РФ надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года, которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности", - говорится в жалобе. Также в Компартии заявили, что ЦИК "проигнорировал" письмо замглавы Федеральной налоговой службы Андрея Бударина, поступившее в комиссию 22 июля, о том, что по состоянию на 22 июля текущего года у Грудинина отсутствуют открытые счета в иностранных компаниях."Информация, предоставленная Генеральной прокуратурой РФ, о том, что Грудинин П.Н. владеет 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе, противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной... Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ЦИК РФ представлены не заверенные надлежащим образом документы международной коммерческой компании, которые не могут считаться достоверными", - отмечается в жалобе.

россия

2021

Новости

политика, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, павел грудинин, россия, цик рф