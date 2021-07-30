https://ria.ru/20210730/zerno-1743550785.html

В правительстве не обсуждают отмену пошлины на экспорт зерна из России

В правительстве не обсуждают отмену пошлины на экспорт зерна из России - РИА Новости, 30.07.2021

В правительстве не обсуждают отмену пошлины на экспорт зерна из России

Правительство РФ не рассматривает возможность отмены "зернового демпфера" и экспортной пошлины на вывоз из России зерновых культур, более того, федеральный... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:31

2021-07-30T08:31

2021-07-30T09:07

экономика

правительство рф

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает возможность отмены "зернового демпфера" и экспортной пошлины на вывоз из России зерновых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины, сообщил РИА Новости источник в правительстве.Собеседник РИА Новости отметил, что у некоторых производителей зерна в России возникают предположения о возможности отмены осенью экспортной пошлины, в результате чего они снижают продажи зерновых культур, увеличивая запасы."Аграрии придерживают свою продукцию, надеясь на смягчение таможенно-тарифной политики, что в целом создает определенный дисбаланс на рынке. При этом нужно понимать, что никаких оснований для этого нет, и в правительстве возможность отмены демпферного механизма даже не обсуждается. Более того, бюджет на следующий год верстается с учетом действия пошлины", - рассказал собеседник агентства.Поэтому, продолжил он, российским растениеводам нужно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, исходя из новых реалий и мер регулирования рынка - учитывая существование "зернового демпфера". При этом, отметил источник, экспортная цена на зерно держится на стабильно высоком уровне: это дает аграриям необходимую рентабельность и все возможности для дальнейшего развития.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.

https://ria.ru/20210720/zerno-1742085736.html

https://ria.ru/20210701/urozhay-1739443453.html

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экономика, правительство рф, россия