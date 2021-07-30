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Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью
Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью - РИА Новости, 30.07.2021
Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью
Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время - с 23.00 РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:50
2021-07-30T11:01
общество
общественная палата рф
султан хамзаев
трезвая россия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время - с 23.00 до 08.00, сообщил РИА Новости инициатор предложения, член ОП, лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев."Мы отправили письмо господину Мурашко и теперь ждем его реакции на наше предложение. Я считаю, что молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни. Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии. Но даже без учета этого пункта мы должны заботиться о нашей молодежи", – подчеркнул Хамзаев.По мнению члена ОП, молодому человеку просто нечего делать в ночном клубе в позднее время: там он не встретит ничего, кроме "наркотиков, разврата и проблем с собственным психологическим здоровьем"."Это общемировая практика. Чем наши дети хуже? Почему мы не должны принципиальнее подходить к качественному воспитанию и правильному подходу к развитию? Поэтому я рассчитываю, что Мурашко нас поддержит", – заявил Хамзаев.Он полагает, что их инициативе противостоит "сильнейшее лобби".Несмотря на то, что ОП вышла к Мурашко с предложением запрета посещения баров в ночное время, от идеи повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Хамзаев не отказывается."В данном случае, мы предложили такую меру. Идея запрета продажи алкоголя до 21 года не забыта", – подчеркнул член ОП.
https://ria.ru/20210705/podzhog-1739860715.html
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общество, общественная палата рф, султан хамзаев, трезвая россия
10:50 30.07.2021 (обновлено: 11:01 30.07.2021)
 
Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью

Член ОП Хамзаев: необходимо запретить молодежи до 21 года посещать бары и ночные клубы после 23:00

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодые люди во время дискотеки
Молодые люди во время дискотеки - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время - с 23.00 до 08.00, сообщил РИА Новости инициатор предложения, член ОП, лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
"Мы отправили письмо господину Мурашко и теперь ждем его реакции на наше предложение. Я считаю, что молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни. Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии. Но даже без учета этого пункта мы должны заботиться о нашей молодежи", – подчеркнул Хамзаев.
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По мнению члена ОП, молодому человеку просто нечего делать в ночном клубе в позднее время: там он не встретит ничего, кроме "наркотиков, разврата и проблем с собственным психологическим здоровьем".
"Это общемировая практика. Чем наши дети хуже? Почему мы не должны принципиальнее подходить к качественному воспитанию и правильному подходу к развитию? Поэтому я рассчитываю, что Мурашко нас поддержит", – заявил Хамзаев.
Он полагает, что их инициативе противостоит "сильнейшее лобби".
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Несмотря на то, что ОП вышла к Мурашко с предложением запрета посещения баров в ночное время, от идеи повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Хамзаев не отказывается.
"В данном случае, мы предложили такую меру. Идея запрета продажи алкоголя до 21 года не забыта", – подчеркнул член ОП.
 
ОбществоОбщественная палата РФСултан ХамзаевТрезвая Россия
 
 
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