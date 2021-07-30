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Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием
Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием - РИА Новости, 30.07.2021
Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием
Заместитель мэра Петр Бирюков поздравил коллектив Государственной жилищной инспекции города Москвы с 30-летием, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:53
2021-07-30T13:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
мосжилинспекция
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заместитель мэра Петр Бирюков поздравил коллектив Государственной жилищной инспекции города Москвы с 30-летием, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Три десятилетия Мосжилинспекция верно служит интересам жителей столицы, совершенствуя систему управления многоквартирными домами, контролируя работу управляющих организаций и способствуя их эффективному взаимодействию с населением. Столичная жилищная инспекция первой в стране начала предоставлять услугу лицензирования управляющих организаций в электронном формате, а год назад полностью электронной стала госуслуга по согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах", – цитируют в сообщении Бирюкова.По словам заммэра, риск-ориентированный подход к надзорным мероприятиям позволил значительно снизить число нарушений жилищного законодательства управляющими организациями, а результаты мониторинга технического состояния жилищного фонда играют важную роль в формировании планов программ капитального ремонта и реновации.
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общество, москва, петр бирюков, мосжилинспекция
13:53 30.07.2021
 

Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заместитель мэра Петр Бирюков поздравил коллектив Государственной жилищной инспекции города Москвы с 30-летием, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Три десятилетия Мосжилинспекция верно служит интересам жителей столицы, совершенствуя систему управления многоквартирными домами, контролируя работу управляющих организаций и способствуя их эффективному взаимодействию с населением. Столичная жилищная инспекция первой в стране начала предоставлять услугу лицензирования управляющих организаций в электронном формате, а год назад полностью электронной стала госуслуга по согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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По словам заммэра, риск-ориентированный подход к надзорным мероприятиям позволил значительно снизить число нарушений жилищного законодательства управляющими организациями, а результаты мониторинга технического состояния жилищного фонда играют важную роль в формировании планов программ капитального ремонта и реновации.
 
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