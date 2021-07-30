https://ria.ru/20210730/yubiley-1743619633.html

Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием

Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием - РИА Новости, 30.07.2021

Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с 30-летием

Заместитель мэра Петр Бирюков поздравил коллектив Государственной жилищной инспекции города Москвы с 30-летием, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:53

2021-07-30T13:53

2021-07-30T13:53

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заместитель мэра Петр Бирюков поздравил коллектив Государственной жилищной инспекции города Москвы с 30-летием, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Три десятилетия Мосжилинспекция верно служит интересам жителей столицы, совершенствуя систему управления многоквартирными домами, контролируя работу управляющих организаций и способствуя их эффективному взаимодействию с населением. Столичная жилищная инспекция первой в стране начала предоставлять услугу лицензирования управляющих организаций в электронном формате, а год назад полностью электронной стала госуслуга по согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах", – цитируют в сообщении Бирюкова.По словам заммэра, риск-ориентированный подход к надзорным мероприятиям позволил значительно снизить число нарушений жилищного законодательства управляющими организациями, а результаты мониторинга технического состояния жилищного фонда играют важную роль в формировании планов программ капитального ремонта и реновации.

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общество, москва, петр бирюков, мосжилинспекция