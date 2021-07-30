13:47 30.07.2021 (обновлено: 13:49 30.07.2021)
ЦИК заявил о связанных с НКО-иноагентами кандидатах в списках от "Яблока"
ЦИК: в федеральных списках от "Яблока" оказались кандидаты, связанные с НКО-иноагентами
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ЦИК РФ направил в партию "Яблоко" извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для регистрации федерального списка кандидатов: среди кандидатов в депутаты ГД числятся лица, связанные с НКО-иноагнетами, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.
Ранее "Яблоко" представило в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы.
Как пояснила секретарь ЦИК Наталья Бударина, по результатам проверки получена информация из Минюста в отношении двух кандидатов, включенных в федеральный список. Как следует из полученных данных, кандидат Андрей Пивоваров является председателем и учредителем организации "Открытый Петербург"*, включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов. Кандидат Марина Агальцова получала денежные средства от организации "Институт права и публичной политики"*, включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов.
Кандидаты ранее эти сведения не указали.
"В целях устранения указанных недостатков и приведения документов в соответствие с требованиями ФЗ, в том числе к их оформлению, партия "Яблоко" вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, не позднее 3 августа", - говорится в направленном партии извещении.
Кандидатам предложено представить в ЦИК соответствующие пояснения в отношении сведений, полученных в результате проверки Минюста.
ЦИК планирует регистрацию списка партии "Яблоко" 5 августа.
*Некоммерческие организации, выполняющие функцию иноагентов в России
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