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ЦИК заявил о связанных с НКО-иноагентами кандидатах в списках от "Яблока"

ЦИК заявил о связанных с НКО-иноагентами кандидатах в списках от "Яблока" - РИА Новости, 30.07.2021

ЦИК заявил о связанных с НКО-иноагентами кандидатах в списках от "Яблока"

ЦИК РФ направил в партию "Яблоко" извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для регистрации федерального списка кандидатов: среди... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:47

2021-07-30T13:47

2021-07-30T13:49

политика

яблоко

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ЦИК РФ направил в партию "Яблоко" извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для регистрации федерального списка кандидатов: среди кандидатов в депутаты ГД числятся лица, связанные с НКО-иноагнетами, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.Ранее "Яблоко" представило в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы.Как пояснила секретарь ЦИК Наталья Бударина, по результатам проверки получена информация из Минюста в отношении двух кандидатов, включенных в федеральный список. Как следует из полученных данных, кандидат Андрей Пивоваров является председателем и учредителем организации "Открытый Петербург"*, включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов. Кандидат Марина Агальцова получала денежные средства от организации "Институт права и публичной политики"*, включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов.Кандидаты ранее эти сведения не указали."В целях устранения указанных недостатков и приведения документов в соответствие с требованиями ФЗ, в том числе к их оформлению, партия "Яблоко" вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, не позднее 3 августа", - говорится в направленном партии извещении.Кандидатам предложено представить в ЦИК соответствующие пояснения в отношении сведений, полученных в результате проверки Минюста.ЦИК планирует регистрацию списка партии "Яблоко" 5 августа.*Некоммерческие организации, выполняющие функцию иноагентов в России

https://ria.ru/20210720/yabloko-1742072387.html

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политика, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, андрей пивоваров, россия, наталья бударина