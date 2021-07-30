https://ria.ru/20210730/windows-1743605303.html

Раскрыта дата выхода полноценной версии Windows 11

Раскрыта дата выхода полноценной версии Windows 11 - РИА Новости, 30.07.2021

Раскрыта дата выхода полноценной версии Windows 11

Microsoft начнет распространять релизную версию операционной системы Windows 11 уже осенью. Об этом сообщает портал Windows Latest. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:53

2021-07-30T12:53

2021-07-30T12:53

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Microsoft начнет распространять релизную версию операционной системы Windows 11 уже осенью. Об этом сообщает портал Windows Latest.Информацию о запуске подтвердил глава корпорации Сатья Наделла, который подчеркнул, что ОС пользуется огромной популярностью уже сейчас. Предварительные сборки Windows 11 загружаются чаще, чем любая другая версия ОС.Сейчас участники программы Windows Insider получают тестовые версии операционной системы. В ранних сборках существует множество проблем и ошибок.Ожидается, что развертывание Windows 11 начнется в октябре-ноябре — именно тогда обновление получат некоторые пользователи с компьютерами, на которых установлена лицензионная копия "десятки".

https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows