https://ria.ru/20210730/windows-1743605303.html
Раскрыта дата выхода полноценной версии Windows 11
Раскрыта дата выхода полноценной версии Windows 11 - РИА Новости, 30.07.2021
Раскрыта дата выхода полноценной версии Windows 11
Microsoft начнет распространять релизную версию операционной системы Windows 11 уже осенью. Об этом сообщает портал Windows Latest. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:53
2021-07-30T12:53
2021-07-30T12:53
наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Microsoft начнет распространять релизную версию операционной системы Windows 11 уже осенью. Об этом сообщает портал Windows Latest.Информацию о запуске подтвердил глава корпорации Сатья Наделла, который подчеркнул, что ОС пользуется огромной популярностью уже сейчас. Предварительные сборки Windows 11 загружаются чаще, чем любая другая версия ОС.Сейчас участники программы Windows Insider получают тестовые версии операционной системы. В ранних сборках существует множество проблем и ошибок.Ожидается, что развертывание Windows 11 начнется в октябре-ноябре — именно тогда обновление получат некоторые пользователи с компьютерами, на которых установлена лицензионная копия "десятки".
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технологии, microsoft corporation, windows
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Microsoft начнет распространять релизную версию операционной системы Windows 11 уже осенью. Об этом сообщает
портал Windows Latest.
Информацию о запуске подтвердил глава корпорации Сатья Наделла, который подчеркнул, что ОС пользуется огромной популярностью уже сейчас. Предварительные сборки Windows 11 загружаются чаще, чем любая другая версия ОС.
Сейчас участники программы Windows Insider получают тестовые версии операционной системы. В ранних сборках существует множество проблем и ошибок.
Ожидается, что развертывание Windows 11 начнется в октябре-ноябре — именно тогда обновление получат некоторые пользователи с компьютерами, на которых установлена лицензионная копия "десятки".