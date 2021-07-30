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Против прокурора Сызрани возбудили уголовное дело о взятке

Против прокурора Сызрани возбудили уголовное дело о взятке - РИА Новости, 30.07.2021

Против прокурора Сызрани возбудили уголовное дело о взятке

Уголовное дело о взятке возбудили в отношении прокурора Сызрани Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T23:20

2021-07-30T23:20

2021-07-30T23:20

происшествия

сызрань

самарская область

александр хинштейн

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

россия

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело о взятке возбудили в отношении прокурора Сызрани Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона."Под контролем органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора г. Сызрани. Он подозревается в причастности к совершению коррупционного преступления (взятка)", - сказала собеседница агентства.По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, прокурор Вадим Федорин задержан сотрудниками ФСБ за взятку в 3 миллиона рублей, деньги предназначалась за помощь при расследовании уголовного дела.Как уточнили журналистам в СУСК по региону, в пятницу подозреваемый в своем служебном кабинете получил в качестве взятки денежные средства в размере 3 миллионов рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742910396.html

сызрань

самарская область

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происшествия, сызрань, самарская область, александр хинштейн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, россия