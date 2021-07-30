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Мишустин заявил, что все готово для начала выплат в десять тысяч рублей
Мишустин заявил, что все готово для начала выплат в десять тысяч рублей - РИА Новости, 30.07.2021
Мишустин заявил, что все готово для начала выплат в десять тысяч рублей
Технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:08
2021-07-30T14:20
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник", - сказал премьер на заседании правительства.Мишустин отметил, что сегодня будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше."На две недели раньше начнем выплаты и семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам", - добавил глава правительства.
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общество, михаил мишустин
14:08 30.07.2021 (обновлено: 14:20 30.07.2021)
 
Мишустин заявил, что все готово для начала выплат в десять тысяч рублей

Премьер Мишустин: технически все готово для перечисления выплат в десять тысяч рублей со 2 августа

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День второй - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник", - сказал премьер на заседании правительства.
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Мишустин отметил, что сегодня будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше.
"На две недели раньше начнем выплаты и семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам", - добавил глава правительства.
 
ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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