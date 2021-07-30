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ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленые" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленые" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 30.07.2021
ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленые" на выборы в Госдуму
Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый экологической партией "Зеленые", следует из... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:39
2021-07-30T12:39
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
экологическая партия "зеленые"
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый экологической партией "Зеленые", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый российской экологической партией "Зеленые", в количестве 227 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в пятницу.Как следует из документа, из списка ЦИК исключил четырех кандидатов, в том числе троих в связи с тем, что они не предоставили сведения об имевшейся судимости. Один кандидат исключен из списка по решению президиума центрального совета партии. Еще один кандидат был исключен из списка ранее.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Зеленых" и список кандидатов по одномандатным округам.Общефедеральный список партии "Зеленые" на выборах в Госдуму возглавил Андрей Нагибин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210707/zverev-1740235518.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, экологическая партия "зеленые", россия
12:39 30.07.2021
 
ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленые" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Зеленые" из 227 кандидатов на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Зеленые"
Съезд партии Зеленые - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый экологической партией "Зеленые", следует из постановления ЦИК.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый российской экологической партией "Зеленые", в количестве 227 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в пятницу.
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Сергей Зверев станет кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Зеленые"
Как следует из документа, из списка ЦИК исключил четырех кандидатов, в том числе троих в связи с тем, что они не предоставили сведения об имевшейся судимости. Один кандидат исключен из списка по решению президиума центрального совета партии. Еще один кандидат был исключен из списка ранее.
Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
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Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Зеленых" и список кандидатов по одномандатным округам.
Общефедеральный список партии "Зеленые" на выборах в Госдуму возглавил Андрей Нагибин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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