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Чешские депутаты утвердили проект о компенсации пострадавшим во Врбетице
Чешские депутаты утвердили проект о компенсации пострадавшим во Врбетице - РИА Новости, 30.07.2021
Чешские депутаты утвердили проект о компенсации пострадавшим во Врбетице
Депутаты чешского парламента большинством голосов утвердили в пятницу законопроект о выплате госкомпенсации лицам и населенным пунктам, пострадавшим от взрывов... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:33
2021-07-30T14:35
в мире
парламент чехии
милош земан
чехия
москва
мид чехии
мария захарова
россия
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ПРАГА, 30 июл – РИА Новости. Депутаты чешского парламента большинством голосов утвердили в пятницу законопроект о выплате госкомпенсации лицам и населенным пунктам, пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году, сообщило Чешское ТВ."Нижняя палата парламента Чехии утвердила в пятницу законопроект о выплате государственной компенсации в размере 700 миллионов крон (около 32,5 миллиона долларов) пострадавшим от взрывов на складах с вооружениями в деревне Врбетице в 2014 году. Данная сумма будет поровну (по 350 миллионов крон) поделена между отдельными пострадавшими гражданами и некоторыми населенными пунктами Злинского края", - говорится в сообщении.Законопроект еще должна одобрить верхняя палата парламента, сенат, а потом подписать президент страны Милош Земан.Ранее Земан неоднократно заявлял о том, что существуют, по крайней мере, две версии происхождения взрывов на складах во Врбетице, в частности, возможное неумелое обращение с вооружением работников склада. Большинство остальных чешских политиков настаивает, как на единственной версии, на причастности к организации взрывов агентов российских спецслужб. РФ отрицала подобные обвинения, называя их голословными и абсурдными.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил 28 июня послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, и который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 30 миллионов долларов).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила подобное требование чешской стороны с действиями вымогателей.
https://ria.ru/20210727/zeman-1743181741.html
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в мире, парламент чехии, милош земан, чехия, москва, мид чехии, мария захарова, россия
14:33 30.07.2021 (обновлено: 14:35 30.07.2021)
 
Чешские депутаты утвердили проект о компенсации пострадавшим во Врбетице

Чешские депутаты утвердили проект о выплатах пострадавшим во Врбетице в 32,5 миллиона долларов

© Фото : Policie ČRСотрудники чешских правоохранительных органов на месте взрыва на военном складе в Врбетице
Сотрудники чешских правоохранительных органов на месте взрыва на военном складе в Врбетице - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Policie ČR
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ПРАГА, 30 июл – РИА Новости. Депутаты чешского парламента большинством голосов утвердили в пятницу законопроект о выплате госкомпенсации лицам и населенным пунктам, пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году, сообщило Чешское ТВ.
"Нижняя палата парламента Чехии утвердила в пятницу законопроект о выплате государственной компенсации в размере 700 миллионов крон (около 32,5 миллиона долларов) пострадавшим от взрывов на складах с вооружениями в деревне Врбетице в 2014 году. Данная сумма будет поровну (по 350 миллионов крон) поделена между отдельными пострадавшими гражданами и некоторыми населенными пунктами Злинского края", - говорится в сообщении.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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Законопроект еще должна одобрить верхняя палата парламента, сенат, а потом подписать президент страны Милош Земан.
Ранее Земан неоднократно заявлял о том, что существуют, по крайней мере, две версии происхождения взрывов на складах во Врбетице, в частности, возможное неумелое обращение с вооружением работников склада. Большинство остальных чешских политиков настаивает, как на единственной версии, на причастности к организации взрывов агентов российских спецслужб. РФ отрицала подобные обвинения, называя их голословными и абсурдными.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил 28 июня послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, и который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 30 миллионов долларов).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила подобное требование чешской стороны с действиями вымогателей.
 
В миреПарламент ЧехииМилош ЗеманЧехияМоскваМИД ЧехииМария ЗахароваРоссия
 
 
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