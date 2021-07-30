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Врач в Канаде использовал при ЭКО свой биоматериал, сообщили СМИ
Врач в Канаде использовал при ЭКО свой биоматериал, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
Врач в Канаде использовал при ЭКО свой биоматериал, сообщили СМИ
Высший суд провинции Онтарио в Канаде подтвердил достижение соглашения о компенсации в размере более 13,3 миллиона канадских долларов (10,7 миллиона долларов... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:16
2021-07-30T10:16
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Высший суд провинции Онтарио в Канаде подтвердил достижение соглашения о компенсации в размере более 13,3 миллиона канадских долларов (10,7 миллиона долларов США) бывшим пациентам и детям канадского врача, который использовал в том числе свою сперму во время процедуры искусственного оплодотворения, сообщает телеканал CBC.Речь идет о деле врача-репродуктолога Нормана Барвина, который использовал свою сперму, а также сперму не тех доноров для оплодотворения своих пациенток, из-за чего десятки рожденных после этой процедуры детей до сих пор не знают, кто их биологические отцы. Против Барвина в 2016 году был подан коллективный иск, в котором участвуют 226 человек, около половины из которых - дети его пациентов. Согласно проведенному в рамках расследования исследованию, биологическим отцом 17 из этих детей является сам Барвин. В иске рассматриваются претензии, охватывающие период с 1973 по 2012 годы. Сейчас Барвину 82 года.По данным СМИ, урегулирование дела подобного рода является первым в мире.По данным телеканала, в соглашении о коллективном иске говорится, что достигнутая в результате переговоров договоренность не является признанием правонарушений со стороны Барвина, который "отрицал и продолжает отрицать все требования истцов по данному иску". Выплата компенсации должна быть одобрена судом, слушание по данному делу состоится в ноябре.Полученные в результате урегулирования денежные средства должны будут распределяться между истцами согласно категориям "нанесенного ущерба". Более 60 тысяч долларов США пойдут на создание базы данных ДНК пациентов Барвина, доноров спермы и зачатых пациентами врача детей, которая поможет рожденным детям найти своих биологических отцов и других родственников.
https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html
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в мире, сша, канада, онтарио
10:16 30.07.2021
 
Врач в Канаде использовал при ЭКО свой биоматериал, сообщили СМИ

CBC: канадский врач заплатит 10,7 миллиона долларов за использование своего биоматериала при ЭКО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Высший суд провинции Онтарио в Канаде подтвердил достижение соглашения о компенсации в размере более 13,3 миллиона канадских долларов (10,7 миллиона долларов США) бывшим пациентам и детям канадского врача, который использовал в том числе свою сперму во время процедуры искусственного оплодотворения, сообщает телеканал CBC.
Речь идет о деле врача-репродуктолога Нормана Барвина, который использовал свою сперму, а также сперму не тех доноров для оплодотворения своих пациенток, из-за чего десятки рожденных после этой процедуры детей до сих пор не знают, кто их биологические отцы. Против Барвина в 2016 году был подан коллективный иск, в котором участвуют 226 человек, около половины из которых - дети его пациентов. Согласно проведенному в рамках расследования исследованию, биологическим отцом 17 из этих детей является сам Барвин. В иске рассматриваются претензии, охватывающие период с 1973 по 2012 годы. Сейчас Барвину 82 года.
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28 июля, 16:15
Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка
По данным СМИ, урегулирование дела подобного рода является первым в мире.
"Хотя мне известно о нескольких врачах в мире, которые сделали подобное тому, что сделал Барвин, мне не известно ни о каком другом коллективном иске или урегулировании подобного рода еще где-либо в мире", - заявил представляющий интересы семей адвокат Питер Кронин.
По данным телеканала, в соглашении о коллективном иске говорится, что достигнутая в результате переговоров договоренность не является признанием правонарушений со стороны Барвина, который "отрицал и продолжает отрицать все требования истцов по данному иску". Выплата компенсации должна быть одобрена судом, слушание по данному делу состоится в ноябре.
Полученные в результате урегулирования денежные средства должны будут распределяться между истцами согласно категориям "нанесенного ущерба". Более 60 тысяч долларов США пойдут на создание базы данных ДНК пациентов Барвина, доноров спермы и зачатых пациентами врача детей, которая поможет рожденным детям найти своих биологических отцов и других родственников.
Хирург в операционной - РИА Новости, 1920, 29.08.2019
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Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов
 
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