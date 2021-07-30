https://ria.ru/20210730/voda-1743631323.html

Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов

Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов - РИА Новости, 30.07.2021

Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов

Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды, подчеркнул глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:46

2021-07-30T14:46

2021-07-30T16:28

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды, подчеркнул глава региона Сергей Аксенов.По его словам, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и других работ, которые выполнялись по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове, написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отметил глава республики, в Крыму продолжают выполнять все указания президента России и премьер-министра по решению проблемы с водой.Ранее Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды. Ее качество проверят в московской лаборатории. Таким образом, по словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей.Сейчас в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. По словам Хуснуллина, к такому результату привела системная работа по поиску новых подземных запасов и уменьшение потерь в существующих сетях.Весной в регионе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на капитальный ремонт водоводов в Крыму направят более двух миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210708/voda-1740516806.html

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

республика крым

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общество, республика крым, сергей аксенов (политик)