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Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов
Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов - РИА Новости, 30.07.2021
Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов
Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды, подчеркнул глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:46
2021-07-30T16:28
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды, подчеркнул глава региона Сергей Аксенов.По его словам, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и других работ, которые выполнялись по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове, написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отметил глава республики, в Крыму продолжают выполнять все указания президента России и премьер-министра по решению проблемы с водой.Ранее Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды. Ее качество проверят в московской лаборатории. Таким образом, по словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей.Сейчас в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. По словам Хуснуллина, к такому результату привела системная работа по поиску новых подземных запасов и уменьшение потерь в существующих сетях.Весной в регионе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на капитальный ремонт водоводов в Крыму направят более двух миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210708/voda-1740516806.html
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик)
14:46 30.07.2021 (обновлено: 16:28 30.07.2021)
 
Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: полуострову больше не грозит дефицит воды из-за обильных осадков

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды, подчеркнул глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и других работ, которые выполнялись по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове, написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил глава республики, в Крыму продолжают выполнять все указания президента России и премьер-министра по решению проблемы с водой.
Ранее Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды. Ее качество проверят в московской лаборатории. Таким образом, по словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 20:28
Хуснуллин рассказал о запасах воды в Крыму

Водоснабжение в Крыму

Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей.
Сейчас в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. По словам Хуснуллина, к такому результату привела системная работа по поиску новых подземных запасов и уменьшение потерь в существующих сетях.
Весной в регионе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.
Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на капитальный ремонт водоводов в Крыму направят более двух миллиардов рублей.
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 10:44
В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым
 
ОбществоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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