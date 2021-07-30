14:46 30.07.2021 (обновлено: 16:28 30.07.2021)
Крыму больше не грозит дефицит воды, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: полуострову больше не грозит дефицит воды из-за обильных осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды, подчеркнул глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и других работ, которые выполнялись по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове, написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил глава республики, в Крыму продолжают выполнять все указания президента России и премьер-министра по решению проблемы с водой.
Ранее Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды. Ее качество проверят в московской лаборатории. Таким образом, по словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.
8 июля, 20:28Хуснуллин рассказал о запасах воды в Крыму
Водоснабжение в Крыму
Сейчас в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. По словам Хуснуллина, к такому результату привела системная работа по поиску новых подземных запасов и уменьшение потерь в существующих сетях.
Весной в регионе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.
Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на капитальный ремонт водоводов в Крыму направят более двух миллиардов рублей.