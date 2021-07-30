https://ria.ru/20210730/voda-1743606917.html

Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма

Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма - РИА Новости, 30.07.2021

Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма

Под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды, ее проверят в московской лаборатории, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:02

2021-07-30T13:02

2021-07-30T17:27

марат хуснуллин

азовское море

республика крым

росгеология

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды, ее проверят в московской лаборатории, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.Таким образом, по словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. К такому результату, как он отметил, привела системная работа по поиску новых запасов и уменьшение потерь в существующих сетях, что и было одной из причин нехватки."За этот короткий промежуток — полгода — у нас 110 тысяч кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе — большие работы производятся по снижению потерь", — поделился он.Сейчас строятся 14 объектов, их закончат в ближайший месяц-два.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей. Сейчас острого дефицита нет.Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.Хуснуллин ранее сообщал, что в апреле планируют начать бурение первых скважин в Азовском море, а к июлю определить там точный объем воды, ее качество и удаленность от берега. По его словам, запасы под Азовским морем огромные.Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения там геологоразведки.

https://ria.ru/20210708/voda-1740516806.html

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

азовское море

республика крым

россия

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марат хуснуллин, азовское море, республика крым, росгеология, общество, россия