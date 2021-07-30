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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/vaktsiny-1743577502.html
РФПИ рассказал об исследованиях комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
РФПИ рассказал об исследованиях комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" - РИА Новости, 30.07.2021
РФПИ рассказал об исследованиях комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
Предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca и первого... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:05
2021-07-30T16:25
распространение коронавируса
общество
азербайджан
белоруссия
astrazeneca
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca и первого компонента "Спутник V" показали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после прививки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Испытания по безопасности и иммуногенности (способность антигена вызывать иммунный ответ вне зависимости от его иммунной специфичности) начались в феврале 2021 года. Сейчас вакцинированы 50 добровольцев. Набор в клиническое исследование продолжается."В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", — добавили в фонде.Там также указали, что эксперимент проводят в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах: иммунизация добровольцев ведется в Объединенных Арабских Эмиратах, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.Компания отметила, что в условиях появления новых штаммов коронавируса сотрудничество производителей и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией."Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", - сообщает фонд.Он также выразил надежду на успех клинических испытаний как в Азербайджане, так и в других странах, что позволит эффективнее осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей во всем мире. РФПИ, как подчеркнул Дмитриев, считает важным проведение исследований по комбинированию "Спутника Лайт" против коронавируса с препаратами других производителей для более эффективной борьбы с его новыми штаммами."В условиях появления новых штаммов коронавируса партнерство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией. Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении."Первым подобным партнерством стали совместные клинические исследования с компанией AstraZeneca. Рассчитываем на их успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру", - добавил он.В декабре 2020 года Центр имени Гамалеи, РФПИ, группа компаний "Р-Фарм" и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против COVID-19. Гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев указал, что первые полученные результаты относительно исследования в период распространения дельта-штамма коронавируса очень важны для оценки безопасности и ранней эффективности комбинации препаратов."Мы продолжим проведение исследования и анализ данных с перспективой их публикации в международном журнале", — сообщил Игнатьев. "Гетерологичный прайм-бустинг, при котором пациенту вводятся компоненты разных вакцин, — одна из наиболее перспективных для изучения схем вакцинации. Особенно актуальной она становится сейчас, когда остро стоит вопрос профилактики распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, а также назревает потребность ревакцинации населения", — добавила гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743321090.html
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общество, азербайджан, белоруссия, astrazeneca , здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина astrazeneca
11:05 30.07.2021 (обновлено: 16:25 30.07.2021)
 
РФПИ рассказал об исследованиях комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

РФПИ рассказал об испытаниях комбинации первого компонента "Спутника V" и вакцины AstraZeneca

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca и первого компонента "Спутник V" показали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после прививки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Испытания по безопасности и иммуногенности (способность антигена вызывать иммунный ответ вне зависимости от его иммунной специфичности) начались в феврале 2021 года. Сейчас вакцинированы 50 добровольцев.
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Набор в клиническое исследование продолжается.
"В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", — добавили в фонде.
Там также указали, что эксперимент проводят в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах: иммунизация добровольцев ведется в Объединенных Арабских Эмиратах, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
Компания отметила, что в условиях появления новых штаммов коронавируса сотрудничество производителей и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией.
"Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", - сообщает фонд.
Он также выразил надежду на успех клинических испытаний как в Азербайджане, так и в других странах, что позволит эффективнее осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей во всем мире.
РФПИ, как подчеркнул Дмитриев, считает важным проведение исследований по комбинированию "Спутника Лайт" против коронавируса с препаратами других производителей для более эффективной борьбы с его новыми штаммами.
"В условиях появления новых штаммов коронавируса партнерство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией. Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
"Первым подобным партнерством стали совместные клинические исследования с компанией AstraZeneca. Рассчитываем на их успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру", - добавил он.
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В декабре 2020 года Центр имени Гамалеи, РФПИ, группа компаний "Р-Фарм" и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против COVID-19. Гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев указал, что первые полученные результаты относительно исследования в период распространения дельта-штамма коронавируса очень важны для оценки безопасности и ранней эффективности комбинации препаратов.
"Мы продолжим проведение исследования и анализ данных с перспективой их публикации в международном журнале", — сообщил Игнатьев.
"Гетерологичный прайм-бустинг, при котором пациенту вводятся компоненты разных вакцин, — одна из наиболее перспективных для изучения схем вакцинации. Особенно актуальной она становится сейчас, когда остро стоит вопрос профилактики распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, а также назревает потребность ревакцинации населения", — добавила гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.
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Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
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