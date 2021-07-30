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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743553346.html
В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников от коронавируса
В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников от коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников от коронавируса
Вакцинация от COVID-19 не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, включая общепит, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:58
2021-07-30T08:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, включая общепит, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.Обновленный вариант постановления городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса, принятого в марте 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов."С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе", - говорится в сообщении.С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, информируют городские власти.Также до 1 октября должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% чиновников и сотрудников госпредприятий Петербурга.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:58 30.07.2021
 
В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников от коронавируса

Власти Петербурга обязали вакцинировать не менее 80 процентов работников ряда сфер к октябрю

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, включая общепит, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Обновленный вариант постановления городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса, принятого в марте 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов.
"С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе", - говорится в сообщении.
С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, информируют городские власти.
Также до 1 октября должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% чиновников и сотрудников госпредприятий Петербурга.
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