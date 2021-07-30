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США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России
США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России - РИА Новости, 30.07.2021
США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T21:39
2021-07-30T21:39
2021-07-30T21:54
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге."Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - указал глава американской дипломатии. Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран.
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в мире, сша, энтони блинкен, россия, владивосток, москва, джон салливан
21:39 30.07.2021 (обновлено: 21:54 30.07.2021)
США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России
Госсекретарь Блинкен: США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России