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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210730/urozhay-1743574380.html
В Ивановской области приступили к уборке урожая
В Ивановской области приступили к уборке урожая - РИА Новости, 30.07.2021
В Ивановской области приступили к уборке урожая
Сельскохозяйственные товаропроизводители 13 районов Ивановской области приступили к уборочной кампании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:50
2021-07-30T10:50
ивановская область
приволжский район
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ИВАНОВО, 30 июл – РИА Новости. Сельскохозяйственные товаропроизводители 13 районов Ивановской области приступили к уборочной кампании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."На сегодняшний день в целом по области убрано 9,9 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 15% к плану уборки. Намолочено 25,1 тысячи тонн зерна, урожайность в среднем составила 25,4 центра с гектара", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что темпы уборочных работ превышают уровень прошлого года.Высокие показатели по валовому сбору зерна отмечаются в Гаврилово-Посадском – (14,3 тысячи тонн; урожайность 33,5 центнера с гектара), Родниковском – (3,7 тысячи тонн, 21,8 центнера с гектара), Шуйском – (1,8 тысячи тонн, 23 центнера с гектара) и Савинском – (1,6 тысячи тонн, 18,7 центнера с гектара) районах. Хозяйства Приволжского района начали уборку овощных культур: собрано 75 тонн овощей, в том числе 60 тонн капусты. Урожайность овощей – 125 центнеров с гектара.Также, как сообщили в пресс-службе, в регионе продолжается заготовка кормов.
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приволжский район
10:50 30.07.2021
 

В Ивановской области приступили к уборке урожая

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ИВАНОВО, 30 июл – РИА Новости. Сельскохозяйственные товаропроизводители 13 районов Ивановской области приступили к уборочной кампании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На сегодняшний день в целом по области убрано 9,9 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 15% к плану уборки. Намолочено 25,1 тысячи тонн зерна, урожайность в среднем составила 25,4 центра с гектара", – сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что темпы уборочных работ превышают уровень прошлого года.
Высокие показатели по валовому сбору зерна отмечаются в Гаврилово-Посадском – (14,3 тысячи тонн; урожайность 33,5 центнера с гектара), Родниковском – (3,7 тысячи тонн, 21,8 центнера с гектара), Шуйском – (1,8 тысячи тонн, 23 центнера с гектара) и Савинском – (1,6 тысячи тонн, 18,7 центнера с гектара) районах. Хозяйства Приволжского района начали уборку овощных культур: собрано 75 тонн овощей, в том числе 60 тонн капусты. Урожайность овощей – 125 центнеров с гектара.
Также, как сообщили в пресс-службе, в регионе продолжается заготовка кормов.
 
Ивановская областьПриволжский район
 
 
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