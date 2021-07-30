https://ria.ru/20210730/ukraina-1743684609.html

На Украине утвердили новую стратегию внешней политики

На Украине утвердили новую стратегию внешней политики - РИА Новости, 30.07.2021

На Украине утвердили новую стратегию внешней политики

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в Евросоюз и НАТО, а также... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:29

2021-07-30T18:29

2021-07-30T19:07

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в Евросоюз и НАТО, а также противодействие "агрессивной российской политике", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.Он назвал это историческим событием. По словам министра, впервые за 30 лет независимости государство получило "четкую, понятную и содержательную" линию в международном взаимодействии.Кроме того, в стратегии говорится об обеспечении суверенитета и территориальной целостности государства. Кулеба добавил, что в ней также указаны следующие цели: Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз отмечала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html

https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html

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киев

россия

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в мире, украина, нато, киев, верховная рада украины, дмитрий кулеба, россия