https://ria.ru/20210730/ukraina-1743631078.html

НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 30.07.2021

НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:44

2021-07-30T14:44

2021-07-30T14:44

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БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении альянса.Сообщается, что Киев ранее обращался с запросом об оказании помощи, оборудование, переданное Украине, поставила в запас НАТО Венгрия."Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне", - отмечается в документе.В альянсе пояснили, что оборудование будет передано медучреждениям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.В НАТО также напомнили, что ранее в этом году поставили Украине в качестве помощи порядка девяти тысяч литров дезинфицирующих средств.

https://ria.ru/20210611/pomosch-1736708657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/ivl-1598080524.html

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