https://ria.ru/20210730/ukraina-1743631078.html
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 30.07.2021
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:44
2021-07-30T14:44
2021-07-30T14:44
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении альянса.Сообщается, что Киев ранее обращался с запросом об оказании помощи, оборудование, переданное Украине, поставила в запас НАТО Венгрия."Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне", - отмечается в документе.В альянсе пояснили, что оборудование будет передано медучреждениям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.В НАТО также напомнили, что ранее в этом году поставили Украине в качестве помощи порядка девяти тысяч литров дезинфицирующих средств.
https://ria.ru/20210611/pomosch-1736708657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/ivl-1598080524.html
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в мире, киев, венгрия, черновицкая область, нато, здоровье - общество, петер сийярто, мид венгрии
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
НАТО поставила Украине десять аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом