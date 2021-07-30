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НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 30.07.2021
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:44
2021-07-30T14:44
в мире
киев
венгрия
черновицкая область
нато
здоровье - общество
петер сийярто
мид венгрии
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении альянса.Сообщается, что Киев ранее обращался с запросом об оказании помощи, оборудование, переданное Украине, поставила в запас НАТО Венгрия."Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне", - отмечается в документе.В альянсе пояснили, что оборудование будет передано медучреждениям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.В НАТО также напомнили, что ранее в этом году поставили Украине в качестве помощи порядка девяти тысяч литров дезинфицирующих средств.
https://ria.ru/20210611/pomosch-1736708657.html
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в мире, киев, венгрия, черновицкая область, нато, здоровье - общество, петер сийярто, мид венгрии
14:44 30.07.2021
 
НАТО поставила Украине аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

НАТО поставила Украине десять аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. НАТО поставила Украине в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в заявлении альянса.
Сообщается, что Киев ранее обращался с запросом об оказании помощи, оборудование, переданное Украине, поставила в запас НАТО Венгрия.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
"Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне", - отмечается в документе.
В альянсе пояснили, что оборудование будет передано медучреждениям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.
В НАТО также напомнили, что ранее в этом году поставили Украине в качестве помощи порядка девяти тысяч литров дезинфицирующих средств.
Аппарат ИВЛ с функцией томографии
18 февраля, 19:07
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В миреКиевВенгрияЧерновицкая областьНАТОЗдоровье - ОбществоПетер СийяртоМИД Венгрии
 
 
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