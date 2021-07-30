Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/ukraina-1743583258.html
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 30.07.2021
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:29
2021-07-30T11:29
в мире
украина
владимир зеленский
нато
наталья галибаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост, соответствующий указ обнародован на сайте офиса президента."Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента в пятницу.До этого обязанности главы миссии Украины при НАТО исполнял Георгий Толкачев, он занимал эту должность с 2020 года.По данным сайта миссии Украины при НАТО, Галибаренко стала первой женщиной, которая заняла эту должность.
https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, наталья галибаренко
11:29 30.07.2021
 
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост, соответствующий указ обнародован на сайте офиса президента.
"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента в пятницу.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 15:51
На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
До этого обязанности главы миссии Украины при НАТО исполнял Георгий Толкачев, он занимал эту должность с 2020 года.
По данным сайта миссии Украины при НАТО, Галибаренко стала первой женщиной, которая заняла эту должность.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 21:15
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОНаталья Галибаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния