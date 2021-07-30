https://ria.ru/20210730/ukraina-1743583258.html

Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 30.07.2021

Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:29

2021-07-30T11:29

2021-07-30T11:29

в мире

украина

владимир зеленский

нато

наталья галибаренко

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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост, соответствующий указ обнародован на сайте офиса президента."Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента в пятницу.До этого обязанности главы миссии Украины при НАТО исполнял Георгий Толкачев, он занимал эту должность с 2020 года.По данным сайта миссии Украины при НАТО, Галибаренко стала первой женщиной, которая заняла эту должность.

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, наталья галибаренко