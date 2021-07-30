https://ria.ru/20210730/ukraina-1743583258.html
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 30.07.2021
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:29
2021-07-30T11:29
2021-07-30T11:29
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО, она стала первой женщиной, вступившей на этот пост, соответствующий указ обнародован на сайте офиса президента."Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента в пятницу.До этого обязанности главы миссии Украины при НАТО исполнял Георгий Толкачев, он занимал эту должность с 2020 года.По данным сайта миссии Украины при НАТО, Галибаренко стала первой женщиной, которая заняла эту должность.
https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, наталья галибаренко
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО