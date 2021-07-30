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В Удмуртии возмутились инцидентом в кафе, куда не пустили ребенка-инвалида
В Удмуртии возмутились инцидентом в кафе, куда не пустили ребенка-инвалида - РИА Новости, 30.07.2021
В Удмуртии возмутились инцидентом в кафе, куда не пустили ребенка-инвалида
Исполняющая обязанности министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина назвала "возмутительной" историю в кафе Ижевска, куда не пустили... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:02
2021-07-30T11:16
происшествия
общество
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 30 июл - РИА Новости. Исполняющая обязанности министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина назвала "возмутительной" историю в кафе Ижевска, куда не пустили ребёнка-инвалида с мамой, и обещала разобраться в ситуации.Ранее региональная прокуратура организовала проверку по сообщению о том, что в одно из кафе Ижевска не пустили девочку на коляске и её маму."Что касается конкретной ситуации, произошедшей к кафе Nami. Безусловно, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртии мы разбираемся во всех обстоятельствах этой возмутительной истории. Кроме того, свою оценку дадут и правоохранительные органы", - заявила министр журналистам.По ее словам, в Удмуртии проживают 6447 детей-инвалидов. При этом, количество проблем, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, гораздо больше, чем у других семей."В республике для них предусмотрены меры социальной поддержки, создаются условия в рамках госпрограммы "Доступная среда". Но наша задача шире – создать полноценные комфортные условия для жизни инвалидов, чтобы и дети, и взрослые люди с ограниченными возможностями были включены в полноценную жизнь", - отметила Лубнина.
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ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, общество, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
11:02 30.07.2021 (обновлено: 11:16 30.07.2021)
 
В Удмуртии возмутились инцидентом в кафе, куда не пустили ребенка-инвалида

И.о. министра труда Удмуртии Лубнина возмутилась инцидентом в кафе, куда не пустили ребенка-инвалида

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на набережную Зодчего Дудина в ИжевскеОктябрьский район Ижевска
Октябрьский район Ижевска - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на набережную Зодчего Дудина в Ижевске
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УФА, 30 июл - РИА Новости. Исполняющая обязанности министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина назвала "возмутительной" историю в кафе Ижевска, куда не пустили ребёнка-инвалида с мамой, и обещала разобраться в ситуации.
Ранее региональная прокуратура организовала проверку по сообщению о том, что в одно из кафе Ижевска не пустили девочку на коляске и её маму.
"Что касается конкретной ситуации, произошедшей к кафе Nami. Безусловно, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртии мы разбираемся во всех обстоятельствах этой возмутительной истории. Кроме того, свою оценку дадут и правоохранительные органы", - заявила министр журналистам.
По ее словам, в Удмуртии проживают 6447 детей-инвалидов. При этом, количество проблем, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, гораздо больше, чем у других семей.
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"В республике для них предусмотрены меры социальной поддержки, создаются условия в рамках госпрограммы "Доступная среда". Но наша задача шире – создать полноценные комфортные условия для жизни инвалидов, чтобы и дети, и взрослые люди с ограниченными возможностями были включены в полноценную жизнь", - отметила Лубнина.
 
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