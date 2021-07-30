https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743683523.html

Тело пропавшей в Карелии женщины нашли в тумбочке на дне озера

Тело пропавшей в Карелии женщины нашли в тумбочке на дне озера - РИА Новости, 30.07.2021

Тело пропавшей в Карелии женщины нашли в тумбочке на дне озера

Житель города Сегежа в Карелии задержан по подозрению в убийстве сожительницы, тело которой он положил в ящик и утопил в озере, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:23

2021-07-30T18:23

2021-07-30T19:06

происшествия

сегежа

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Житель города Сегежа в Карелии задержан по подозрению в убийстве сожительницы, тело которой он положил в ящик и утопил в озере, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ."По версии следствия в ночь на 28 июня этого года в квартире по месту жительства потерпевшей на улице Строителей в городе Сегежа в ходе возникшей ссоры подозреваемый избил женщину, причинив ей телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась на месте происшествия. Испугавшись ответственности и с целью сокрытия следов преступления и трупа, подозреваемый изготовил из мебельной стенки ящик, куда поместил труп потерпевшей и вывез его сначала в гараж, а затем на берег озера Выгозеро и утопил ящик с трупом в озере", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 28 июля по факту исчезновения молодой женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). В этот же день по подозрению в совершении преступления был задержан ее 41-летний сожитель. Он заключен под стражу.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743671024.html

сегежа

россия

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происшествия, сегежа, следственный комитет россии (ск рф), россия