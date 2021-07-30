https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743671024.html

"Он в полиции 20 лет": что известно об убийстве школьницы под Самарой

"Он в полиции 20 лет": что известно об убийстве школьницы под Самарой - РИА Новости, 30.07.2021

"Он в полиции 20 лет": что известно об убийстве школьницы под Самарой

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах жестокой расправы над 15-летней девочкой — тело с несколькими ножевыми ранениями нашли в поселке Петра... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:55

2021-07-30T17:55

2021-07-30T18:44

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Самарские следователи разбираются в обстоятельствах жестокой расправы над 15-летней девочкой — тело с несколькими ножевыми ранениями нашли в поселке Петра Дубрава в четверг вечером. Задержали подозреваемого — полковника МВД из городского отдела полиции. Он утверждает, что убивать не планировал, это был несчастный случай.Белая ToyotaПогибшую местные обнаружили около полуночи — возле здания поселковой администрации. Оперативники сразу поняли, что подростка убили. Судебные медики сообщили позже о нескольких ножевых ранениях, а также других повреждениях.СК сразу возбудил уголовное дело по статье "Убийство несовершеннолетнего". Один из жителей поселка видел в тот вечер возле администрации какого-то мужчину. Незнакомец быстро сел в машину и уехал. Свидетель на всякий случай запомнил ее номера.Спустя пару часов сотрудники уголовного розыска выяснили, что белая Toyota принадлежит их коллеге — 42-летнему Антону Ч., также проживающему в Петра Дубраве. Его задержали и допросили.По данным источника в правоохранительных органах, полицейский заявил, что случайно сбил девушку на дороге, после чего, решив скрыть ДТП, несколько раз ударил ее ножом. Пока следствие рассматривает эту версию в качестве основной."Грамотный и уравновешенный"Коллеги задержанного не верят в то, что он мог спланировать убийство, тем более девушки-подростка. По их словам, это никак не соответствует "психологическому портрету грамотного сотрудника, посвятившего всю жизнь поискам убийц, педофилов и насильников"."Антон уже лет двадцать служит в полиции, — рассказывает РИА Новости экс-сотрудник ФСИН Илья Курдюков. — Насколько помню, возглавлял отделение уголовного розыска по линии раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений в Советском ОВД города Самары".Руководство всегда характеризовало полицейского только положительно, к службе относился серьезно, благодаря чему успел дорасти до полковника."Голова у него всегда была на месте, — добавляет Курдюков. — Есть люди, которые после стольких лет работы в органах, слетают с катушек, но Антон на все ситуации реагировал очень адекватно. Он даже голос никогда не повышал ни на подчиненных, ни на задержанных".Психологическую устойчивость и профессиональные качества полицейского теперь предстоит оценить следователям и экспертизе — руководство областного главка МВД проводит служебную проверку."Если вину докажут, он понесет наказание в соответствии с законодательством, — сообщила замначальника пресс-службы ведомства Татьяна Лядина. — Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей подозреваемого".Особо тяжкоеПогибшая девочка в этом году окончила девятый класс."Вместе с Лизой (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.) мы ходили еще в детский садик, — рассказывает ученица местной школы. — Она была веселой и доброй, уже тогда любила модно одеваться. В школе, правда, училась не очень хорошо. Частенько пропускала занятия".По словам сверстников, у школьницы были серьезные проблемы в семье, из-за чего она оказалась, по сути, предоставлена сама себе. При этом "любила погулять" и предпочитала общаться с молодыми людьми на несколько лет старше.В поселке выдвигают разные версии. Приоритетных две — ДТП и убийство с целью скрыть другое преступление. По мнению некоторых жителей Петра Дубрава, полицейский мог вступить со школьницей в интимную связь и в какой-то момент испугаться того, что об этом узнают.За близость с подростком, не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрена уголовная ответственность и реальное лишение свободы на срок до четырех лет.На днях задержанному изберут меру пресечения и официально предъявят обвинение в убийстве. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, подозреваемого, очевидно, заключат под стражу. Если вину докажут, ему грозит приговор вплоть до пожизненного лишения свободы.Полковник женат и воспитывает троих детей. Пару часов назад стало известно, что его уволили из органов.

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742974953.html

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html

https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

https://ria.ru/20210628/manyak-1738585966.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)