https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743595909.html

Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой

Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой - РИА Новости, 30.07.2021

Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой

Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, по предварительным данным, сначала сбил ее на автомобиле, а затем, чтобы скрыть факт ДТП, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:15

2021-07-30T12:15

2021-07-30T12:49

происшествия

самарская область

самара

волжский район

гумвд

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САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, по предварительным данным, сначала сбил ее на автомобиле, а затем, чтобы скрыть факт ДТП, ударил ножом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее СУ СК по региону сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан."По предварительным данным, подозреваемый сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей удары ножом. Сейчас это основная версия убийства", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что убитая проживала в поселке Петра Дубрава вместе с отцом, училась в местной школе.Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что факту произошедшего назначена служебная проверка. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким, надзор за расследованием уголовного дела поручен аппарату прокуратуры региона.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743575367.html

https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738884396.html

самарская область

самара

волжский район

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происшествия, самарская область, самара, волжский район, гумвд