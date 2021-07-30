https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743595909.html
Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой
Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой - РИА Новости, 30.07.2021
Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой
Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, по предварительным данным, сначала сбил ее на автомобиле, а затем, чтобы скрыть факт ДТП, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:15
2021-07-30T12:15
2021-07-30T12:49
происшествия
самарская область
самара
волжский район
гумвд
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САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, по предварительным данным, сначала сбил ее на автомобиле, а затем, чтобы скрыть факт ДТП, ударил ножом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее СУ СК по региону сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан."По предварительным данным, подозреваемый сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей удары ножом. Сейчас это основная версия убийства", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что убитая проживала в поселке Петра Дубрава вместе с отцом, училась в местной школе.Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что факту произошедшего назначена служебная проверка. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким, надзор за расследованием уголовного дела поручен аппарату прокуратуры региона.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743575367.html
https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738884396.html
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происшествия, самарская область, самара, волжский район, гумвд
12:15 30.07.2021 (обновлено: 12:49 30.07.2021)
Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой
Источник: подозреваемый в убийстве девочки под Самарой полицейский, возможно, хотел скрыть факт ДТП