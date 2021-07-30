https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743575367.html

В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы

В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы - РИА Новости, 30.07.2021

В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы

Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:54

2021-07-30T10:54

2021-07-30T15:06

происшествия

самарская область

волжский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

гумвд по самарской области

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САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.Тело школьницы с признаками насильственной смерти, со множеством травм нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района.Подозреваемый — подполковник полиции из Самары, он живет в том же поселке, где произошло убийство, и, как сообщалось в телеграм-каналах, встречался с этой девушкой. Его задержали.Источник РИА Новости отметил, что подозреваемый, вероятно, сначала сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и убил ее несколькими ударами ножом. По его словам, пока следователи рассматривают эту версию основной.В главке МВД по Самарской области сообщили о проведении служебной проверки. Если вину сотрудника докажут, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210728/nasilie-1743215951.html

https://ria.ru/20210619/arest-1737727866.html

самарская область

волжский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, волжский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, гумвд по самарской области