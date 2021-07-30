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В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы
В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы - РИА Новости, 30.07.2021
В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы
Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:54
2021-07-30T10:54
2021-07-30T15:06
происшествия
самарская область
волжский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.Тело школьницы с признаками насильственной смерти, со множеством травм нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района.Подозреваемый — подполковник полиции из Самары, он живет в том же поселке, где произошло убийство, и, как сообщалось в телеграм-каналах, встречался с этой девушкой. Его задержали.Источник РИА Новости отметил, что подозреваемый, вероятно, сначала сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и убил ее несколькими ударами ножом. По его словам, пока следователи рассматривают эту версию основной.В главке МВД по Самарской области сообщили о проведении служебной проверки. Если вину сотрудника докажут, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20210728/nasilie-1743215951.html
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происшествия, самарская область, волжский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, гумвд по самарской области
10:54 30.07.2021 (обновлено: 15:06 30.07.2021)
В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы
В Самарской области полицейского заподозрили в убийстве 15-летней школьницы