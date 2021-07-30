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Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы
Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 05.08.2021
Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы
Два вертолета Ка-32А сбросили на очаг пожара в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы 205 тонн воды, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2021
2021-07-30T10:46
2021-07-30T10:46
2021-08-05T14:47
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два вертолета Ка-32А сбросили на очаг пожара в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы 205 тонн воды, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В ночь с четверга на пятницу сообщалось, что склад загорелся на улице Перерва, площадь достигала 2000 квадратных метров, в 04.52 возгорание было ликвидировано, при тушении пострадали двое пожарных."Авиация работала несколько часов, в результате чего экипажи выполнили 41 слив, сбросив 205 тонн воды", - говорится в сообщении, опубликованном официальном Telegram-канале департамента.В пресс-службе добавили, что в тушении участвовали два пожарных вертолёта Ка-32А, оборудованные специальными водосливными устройствами, которые позволяют сбрасывать на очаг пожара одновременно до пяти тонн воды.
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