Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210730/tushenie-1744510593.html
Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы
Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 05.08.2021
Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы
Два вертолета Ка-32А сбросили на очаг пожара в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы 205 тонн воды, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2021
2021-07-30T10:46
2021-08-05T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
telegram (приложение)
гочсипб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737727769_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_b2fb8893999781bd4c8e187d82dea83f.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два вертолета Ка-32А сбросили на очаг пожара в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы 205 тонн воды, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В ночь с четверга на пятницу сообщалось, что склад загорелся на улице Перерва, площадь достигала 2000 квадратных метров, в 04.52 возгорание было ликвидировано, при тушении пострадали двое пожарных."Авиация работала несколько часов, в результате чего экипажи выполнили 41 слив, сбросив 205 тонн воды", - говорится в сообщении, опубликованном официальном Telegram-канале департамента.В пресс-службе добавили, что в тушении участвовали два пожарных вертолёта Ка-32А, оборудованные специальными водосливными устройствами, которые позволяют сбрасывать на очаг пожара одновременно до пяти тонн воды.
https://ria.ru/20210729/plitka-1743428884.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737727769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe9ee6fa709acbc9b7d2d56e8cc799c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, telegram (приложение), гочсипб
10:46 30.07.2021 (обновлено: 14:47 05.08.2021)
 

Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПожарный вертолет тушит пожар на Лужнецкой набережной в Москве
Пожарный вертолет тушит пожар на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два вертолета Ка-32А сбросили на очаг пожара в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы 205 тонн воды, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В ночь с четверга на пятницу сообщалось, что склад загорелся на улице Перерва, площадь достигала 2000 квадратных метров, в 04.52 возгорание было ликвидировано, при тушении пострадали двое пожарных.
"Авиация работала несколько часов, в результате чего экипажи выполнили 41 слив, сбросив 205 тонн воды", - говорится в сообщении, опубликованном официальном Telegram-канале департамента.
В пресс-службе добавили, что в тушении участвовали два пожарных вертолёта Ка-32А, оборудованные специальными водосливными устройствами, которые позволяют сбрасывать на очаг пожара одновременно до пяти тонн воды.
Реконструкция улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 13:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваTelegram (приложение)ГОЧСиПБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
01:47Пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей
01:36Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
01:18Москвичка прокомментировала действия мужа, выбросившего их сына из окна
01:15Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
01:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру
00:35Стал известен потенциальный размер углеродного сбора ЕС для России
00:05Православные чтут память князей Бориса и Глеба - первых русских святых
23:59В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки
23:55СNBC: "русские хакеры" выложили в открытый доступ один миллион кредиток
23:44Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице
23:38Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом регионе
23:35Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества
23:35В ЛНР рассказали плане Киева по отказу от Минских соглашений
23:31Памфилова рассказала о новых законах, ограничивающих избирательное право
23:27Новый лесной пожар бушует к северу от Афин
23:24В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737
23:22В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19
23:21Памфилова назвала количество российских избирателей, живущих в Донбассе
23:13Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата
Лента новостейМолния