https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743597490.html

Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации

Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации - РИА Новости, 30.07.2021

Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации

Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:22

2021-07-30T12:22

2021-07-30T14:20

турция

россия

анталья (провинция)

бодрум

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 30 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации."По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали. Пожар затронул популярные курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. В то же время большая часть отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей. В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html

https://ria.ru/20210729/antalya-1743398144.html

турция

россия

анталья (провинция)

бодрум

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турция, россия, анталья (провинция), бодрум, лесные пожары в турции