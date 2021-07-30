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Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации
Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации - РИА Новости, 30.07.2021
Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации
Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:22
2021-07-30T14:20
турция
россия
анталья (провинция)
бодрум
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 30 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации."По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали. Пожар затронул популярные курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. В то же время большая часть отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей. В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html
https://ria.ru/20210729/antalya-1743398144.html
турция
россия
анталья (провинция)
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турция, россия, анталья (провинция), бодрум, лесные пожары в турции
12:22 30.07.2021 (обновлено: 14:20 30.07.2021)
 
Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации

Генконсульство России: туристам в Турции нужно быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров

© REUTERS / Kaan SoyturkЛесной пожар в Анталье, Турция
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации.
"По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 19:07Туризм
В "Турпомощи" озвучили порядок эвакуации россиян из Турции
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали.
Пожар затронул популярные курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 12:35
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. В то же время большая часть отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей.
В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).
Лесные пожары в Турции
29 июля, 20:29Инфографика
Лесные пожары в Турции
Инфографика
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ТурцияРоссияАнталья (провинция)БодрумЛесные пожары в Турции
 
 
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