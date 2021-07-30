https://ria.ru/20210730/tuapse-1743667429.html
В районе Туапсе занимавшийся парасейлингом мужчина упал в море с 15 метров
В районе Туапсе занимавшийся парасейлингом мужчина упал в море с 15 метров - РИА Новости, 30.07.2021
В районе Туапсе занимавшийся парасейлингом мужчина упал в море с 15 метров
Мужчина упал в море с 15-метровой высоты, катаясь на водном аттракционе в Краснодарском крае, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:19
2021-07-30T17:19
2021-07-30T17:19
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мужчина упал в море с 15-метровой высоты, катаясь на водном аттракционе в Краснодарском крае, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."По предварительным данным, сегодня… мужчина 1983 года рождения во время катания на водном аттракционе "Парашют", прикрепленного к маломерному судну, упал с высоты 15 метров в акваторию Черного моря Туапсинского района Краснодарского края", - сказала Марковская.Она отметила, что мужчина получил травмы, сейчас он в больнице.Следователи организовали проверку. Маломерное судно уже осмотрели, опрошен судоводитель и очевидцы, затребована необходимая документация.
https://ria.ru/20210606/attraktsion-1735897753.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф), черное море, россия
В районе Туапсе занимавшийся парасейлингом мужчина упал в море с 15 метров
В районе Туапсе мужчина упал в море с 15 метров, катаясь на водном аттракционе "Парашют"