Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/tseny-1743543874.html
В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили - РИА Новости, 30.07.2021
В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T06:53
2021-07-30T06:53
россия
андрей ольховский
авто
авилон
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148479/43/1484794341_0:322:6178:3797_1920x0_80_0_0_b46da3d23feb8488ed829dfca07ca096.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.В "Авилоне" считают, что цены на новые машины в среднем вырастут на 2-4%. Причина этому - инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. "Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями", - пояснил директор по маркетингу компании Андрей Каменский.По мнению дилера "Автоdom", машины с пробегом с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится."В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от 3% до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10%. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводители на этот год", - отметил гендиректор компании Андрей Ольховский.По данным Росстата, в июне рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3%.
https://ria.ru/20210728/moshennichestvo-1743186014.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148479/43/1484794341_343:0:5834:4118_1920x0_80_0_0_0a550fbe38de7491ae7e0e9bdff2ccb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей ольховский, авто, авилон , федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество, экономика
06:53 30.07.2021
 
В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили

Дилеры в России спрогнозировали рост цен на автомобили в третьем квартале 2021 года еще на 1-5%

© Fotolia / Giuseppe PorzaniМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.
"Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием", - сказал гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич. При этом с учетом дефицита на рынке новых автомобилей спрос на машины с пробегом растет быстрее, уверены в компании.
В "Авилоне" считают, что цены на новые машины в среднем вырастут на 2-4%. Причина этому - инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. "Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями", - пояснил директор по маркетингу компании Андрей Каменский.
По мнению дилера "Автоdom", машины с пробегом с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится.
"В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от 3% до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10%. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводители на этот год", - отметил гендиректор компании Андрей Ольховский.
По данным Росстата, в июне рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3%.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 04:15
Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
 
РоссияАндрей ОльховскийАвтоАвилонФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния