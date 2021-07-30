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В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили

В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили - РИА Новости, 30.07.2021

В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили

Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T06:53

2021-07-30T06:53

2021-07-30T06:53

россия

андрей ольховский

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.В "Авилоне" считают, что цены на новые машины в среднем вырастут на 2-4%. Причина этому - инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. "Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями", - пояснил директор по маркетингу компании Андрей Каменский.По мнению дилера "Автоdom", машины с пробегом с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится."В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от 3% до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10%. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводители на этот год", - отметил гендиректор компании Андрей Ольховский.По данным Росстата, в июне рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3%.

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россия, андрей ольховский, авто, авилон , федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество, экономика