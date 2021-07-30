https://ria.ru/20210730/trudovaya-1743564589.html
В России начнут использовать трудовые книжки нового образца
В России начнут использовать трудовые книжки нового образца - РИА Новости, 30.07.2021
В России начнут использовать трудовые книжки нового образца
В России с 1 января 2023 года начнут использовать трудовые книжки нового образца, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:08
2021-07-30T10:08
2021-07-30T12:51
общество
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В России с 1 января 2023 года начнут использовать трудовые книжки нового образца, сообщила пресс-служба правительства.Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что сотрудники смогут без ограничений пользоваться прежними документами. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей.Минфин будет определять порядок изготовления новых трудовых книжек. Он же займется решением вопросов, связанных с обеспечением такими документами.Уточняется, что ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по ее ведению и хранению. Также с прошлого года работники могут выбирать между бумажной и электронной версией документа. С 2021-го также появилась возможность включать в электронный вариант записи о местах работы за весь трудовой стаж.
https://ria.ru/20210725/pensiya-1742740791.html
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общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин
10:08 30.07.2021 (обновлено: 12:51 30.07.2021)
В России начнут использовать трудовые книжки нового образца
Премьер-министр Мишустин подписал постановление о трудовых книжках нового образца с 2023 года
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В России с 1 января 2023 года начнут использовать трудовые книжки нового образца, сообщила пресс-служба правительства.
Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
.
Отмечается, что сотрудники смогут без ограничений пользоваться прежними документами. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей.
Минфин будет определять порядок изготовления новых трудовых книжек. Он же займется решением вопросов, связанных с обеспечением такими документами.
Уточняется, что ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по ее ведению и хранению. Также с прошлого года работники могут выбирать между бумажной и электронной версией документа.
С 2021-го также появилась возможность включать в электронный вариант записи о местах работы за весь трудовой стаж.