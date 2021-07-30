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В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо
В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо - РИА Новости, 30.07.2021
В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо
Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T07:34
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в мире
филадельфия
пенсильвания
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times.Как сообщается, стихия привела к разрушению здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем — северо-восточном пригороде Филадельфии.Без электричества в округе Бакс остались не менее семи тысяч жителей.
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в мире, филадельфия, пенсильвания
07:34 30.07.2021 (обновлено: 07:37 30.07.2021)
 
В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо

В Пенсильвании мощный торнадо разрушил несколько зданий, пять человек пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times.
Как сообщается, стихия привела к разрушению здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем — северо-восточном пригороде Филадельфии.

"Это был разрушительный торнадо. Это было как в кино. Это было как будто взорвалась бомба", — сказал глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

Без электричества в округе Бакс остались не менее семи тысяч жителей.
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В миреФиладельфияПенсильвания
 
 
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