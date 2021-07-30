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В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо
В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо - РИА Новости, 30.07.2021
В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо
Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T07:34
2021-07-30T07:34
2021-07-30T07:37
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times.Как сообщается, стихия привела к разрушению здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем — северо-восточном пригороде Филадельфии.Без электричества в округе Бакс остались не менее семи тысяч жителей.
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в мире, филадельфия, пенсильвания
07:34 30.07.2021 (обновлено: 07:37 30.07.2021)
В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо
В Пенсильвании мощный торнадо разрушил несколько зданий, пять человек пострадали