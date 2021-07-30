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В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо

В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо - РИА Новости, 30.07.2021

В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо

Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T07:34

2021-07-30T07:34

2021-07-30T07:37

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек, пишет местная газета Bucks County Courier Times.Как сообщается, стихия привела к разрушению здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем — северо-восточном пригороде Филадельфии.Без электричества в округе Бакс остались не менее семи тысяч жителей.

https://ria.ru/20210627/tornado-1738831524.html

филадельфия

пенсильвания

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в мире, филадельфия, пенсильвания